Calciomercato, offerta irrinunciabile: via per 70MLN

Nel prossimo calciomercato estivo la Serie A potrebbe a sorpresa perdere uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione, nonché uno dei giocatori più forti e decisivi del campionato.

Il rendimento stagionale avuto dal ragazzo ha infatti superato ogni sorta di aspettative, e dunque c’era da aspettarsi l’interessamento nei suoi confronti di alcuni dei club più importanti al mondo. A fronte di questo è “giusto” che i tifosi inizino a convivere con l’idea che il giocatore a partire dal prossimo campionato possa non vestire più la maglia della loro squadra del cuore, anche perché nelle ultime ore si starebbe con insistenza parlando di un’offerta irrinunciabile da addirittura 70 milioni pronta ad essere presentata sul tavolo del club.

Calciomercato, addio Serie A: la destinazione

Neanche il tempo di chiudersi quello invernale che si è subito iniziato a parlare del prossimo calciomercato estivo. Le società starebbero infatti già avviando la programmazione della prossima sessione di trasferimenti con l’intento sia di anticipare la concorrenza su alcuni obiettivi ma anche di trovare alternative giuste a quei giocatori che potrebbero invece lasciare.

Questo è a sorpresa il caso della Juventus, che nel prossimo calciomercato estivo potrebbe dire addio ad uno dei pilastri della formazione titolare di Massimiliano Allegri. Dalle parti della Continassa non ci sarebbe però alcuna intenzione di cedere il giocatore, ma il richiamo della Premier League potrebbe alla fine risultare essere più forte del blasone e dell’attaccamento alla maglia bianconera.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, il futuro di Gleison Bremer potrebbe essere proprio in Inghilterra, considerato il forte interesse mostrato nei suoi confronti in queste settimane dal Manchester United, che molto probabilmente in estate potrebbe andare incontro ad un’importante rivoluzione, soprattutto da un punto di vista difensivo.

Lo United vuole Bremer? Nessun problema, la Juventus fissa il prezzo

Considerato il rendimento di questa stagione, Gleison Bremer ha attirato su di sé l’attenzione di alcuni dei migliori club di Premier League e d’Europa, come il Manchester United per l’appunto.

In quel di Torino, però, queste voci di calciomercato non toccano più di tanto né la Juventus né tantomeno lo stesso difensore, che a dicembre ha firmato un prolungamento di contratto con la Vecchia Signora fino al giugno 2028. Occhio però, perché in estate tante cose potrebbero cambiare, come confermato anche da Daniele Longo.

Stando al giornalista, infatti, l’idea Bremer nei prossimi mesi potrebbe diventare una pista più che percorribile per il Manchester United, che per convincere la Juventus a cedere il brasiliano dovrà però presentarsi con un’offerta da almeno 70 milioni di euro.

Juventus-Bremer: come stanno le cose

L’interesse di un club come il Manchester United non può che essere motivo d’orgoglio e riconoscenza al lavoro di Gleison Bremer, che in questo momento però è concentrato sulla Juventus e non pensa più di tanto al futuro. Dal canto suo, poi, la Vecchia Signora non ha alcuna fretta di cedere il brasiliano, salvo che per l’appunto non venga presentata un’offerta folle alla quale sarebbe impossibile dire di no.