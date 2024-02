Calciomercato: torna subito dopo l’esonero, la nuova destinazione

Arriva l’annuncio ufficiale da parte del club sulla nuova destinazione dell’allenatore.

Torna in patria il tecnico, reduce dall’esperienza per lui poco fortunata in Coppa d’Africa. Era stato esonerato dalla Nazionale prima della fine della manifestazione, a causa di una fase a gironi deludente che ha portato per il rotto della cuffia alla qualificazione alla fase finale della Costa d’Avorio. Alla fine, hanno vinto il trofeo anche senza Gasset in panchina.

Libero, l’ex commissario tecnico è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Marsiglia. Gasset prende il posto di Gennaro Gattuso che ha concluso quest’oggi la sua avventura in Francia.

“L’Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso. L’Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro”.

“L’Olympique Marsiglia annuncia la nomina di Jean-Louis Gasset come allenatore della prima squadra. Allenatore esperto sia a livello di club che nazionale, Jean-Louis Gasset ha trascorso più di 30 anni su varie panchine del campionato francese e all’estero. Le sue esperienze come vice o allenatore di Girondins de Bordeaux, AS Saint-Etienne, Montpellier HSC e PSG lo hanno reso uno degli allenatori francesi più esperti e gli hanno permesso di vincere 4 campionati francesi (2009, 2014, 2015, 2016), 2 Coppe di Francia (2015, 2016) e 4 Coppe di Lega (2009, 2014, 2015, 2016). Riconosciuto per la sua scienza tattica, il suo senso delle relazioni con i giocatori, la sua capacità di mobilitare i diversi gruppi che ha formato e la sua cultura del lavoro, il nativo di Montpellier ha anche avuto l’opportunità di mettere le sue capacità a livello internazionale al servizio della Nazionale ivoriana, la Nazionale francese e l’Espanyol”.