Comprano Kim: annuncio clamoroso dalla Spagna

Arrivano notizie di calciomercato sul futuro di Kim pronto a lasciare già subito il Bayern Monaco dopo soltanto una stagione per vestire la maglia di un altro club.

L’ex difensore del Napoli è pronto ad una nuova avventura perché potrebbe già andare via dal club tedesco in vista della prossima stagione, dopo un anno veramente difficile. Perché il giocatore è pronto a cambiare tutto per provare a ribaltare la propria carriera che fino a qualche anno fa sembrava poter essere uno dei migliori in Europa, poi qualcosa è cambiato. Quando vestiva la maglia del Napoli ci sono state partite con continuità dove ha davvero dimostrato di essere tra i migliori in tutto il mondo, poi però quest’anno ci sono state varie difficoltà. Adesso può cambiare tutto perché Kim può essere venduto dal Bayern Monaco in estate.

Il centrale sudcoreano potrebbe presto ottenere una nuova occasione in vista della prossima stagione. Ci sono delle novità veramente importanti che riguardano il futuro di Kim pronto a firmare con un’altra squadra se dovesse lasciare il Bayern Monaco. Da capire però chi può andare ad investire per il giocatore la cifra richiesta dal club tedesco per lasciarlo partire nei prossimi mesi.

Calciomercato: Kim lascia il Bayern Monaco

Svolta importantissima che riguarda il futuro del centrale sudcoreano che è passato la scorsa estate dal Bayern Monaco al Napoli per circa 40 milioni di euro. Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano la scelta che potrebbe accadere nelle prossime ore per quanto riguarda il futuro del giocatore pronto ad un altro trasferimento. Adesso Kim può andare a vestire una maglia diversa dal Bayern Monaco il prossimo anno.

Perché il Bayern Monaco è pronto alla rivoluzione e tra le cessioni anche Kim può rientrare tra i possibili partenti. Ci sono le ultime notizie che arrivano direttamente dalla Spagna con l’annuncio bomba di As che svela come la proprietà stia valutando la possibilità di cambiare anche quasi tutta la squadra. Ci saranno solo 4 pilastri inamovibili, poi tutti possono andar via al miglior prezzo.

Per questo motivo come confermato da As può arrivare anche la cessione di Kim dal Bayern Monaco con il giocatore che non è considerato un leader difensivo e per questo motivo che al giusto prezzo può partire per fare spazio ad un nuovo centrale. Proprio in Spagna potrebbero esserci delle società interessate a lui, come anche in Premier League.