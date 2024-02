Hamilton, un’altra lezione: giudizio inappellabile di Rosberg

La decisione di Lewis Hamilton di trasferirsi in Ferrari a cominciare dalla stagione 2025 ha generato diversi tumulti e opinione. Giunge anche il punto di vista del rivale Nico Rosberg.

Nico Rosberg di vittorie se ne intende. Ex pilota di Formula 1 e campione del mondo nel 2016, in carriera ha guidato per due scuderie diverse, fra le migliori in assoluto, ottenendo così un palmares da applausi ed esperienza garantita. Ovvero è stato pilota per la Williams e poi per la Mercedes, con la quale ha concluso la sua esperienza professionale nel 2016.

Con oltre 30 pole position, il 38enne tedesco con cittadinanza finlandese ha deciso di lasciare il Circus appena ottenuto il titolo iridato, nel 2016. Il suo coetaneo Lewis Hamilton, invece, ha intenzioni diverse per il futuro. Dopo aver conquistato già sette titoli mondiali e con uno storico irraggiungibile in Mercedes oltre che nella storia della Formula 1, vuole sfidare se stesso e soprattutto vivere il sogno di guidare la Ferrari.

Quindi, quando soffierà la candelina numero 40, comincerà anche a gareggiare con la Scuderia di Maranello. Una decisione che ha scombussolato gli equilibri generali all’interno dei team e anche fra i piloti. Ad esempio, Charles Leclerc sa che dovrà condividere la monoposto rossa con un mostro sacro, mentre lo spagnolo Carlos Sainz sfrutterà questa stagione 2024 non soltanto per provare a trionfare in Ferrari prima di andare via, ma anche per trovare un nuovo team.

Hamilton in Ferrari, il parere dell’ex campione Roseberg

In occasione di un’intervista rilasciata a ‘Süddeutsche Zeitung’, Nico Rosberg ha confidato di essere stato anche lui vicino alla Ferrari in passato. Addirittura l’ex pilota è stato due volte a Maranello, prendendo in considerazione la possibilità di lasciare la Mercedes per il Cavallino Rampante.

Perciò comprende la decisione di Lewis Hamilton, pur essendone rimasto sorpreso come tutti: “Se guardiamo al quadro generale, si tratta di due team leggendari. Tutti vorrebbero correre per la Ferrari e per la Mercedes, quindi capisco che stia realizzando un sogno personale”.

Per coloro che invece sognano di rivedere alla guida Rosberg nel 2025, giacché la Mercedes è alla ricerca di un nuovo pilota, è giunta una risposta netta. Non ci sarà nessun ritorno da parte del campione del 2016, il quale ha parlato di una decisione ponderata da parte sua: “Ho scelto di uscire di scena al massimo livello, dopo il mio Monte Everest che è stato il titolo iridato. Per me è finita, non ho in programma un ritorno”.