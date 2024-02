Il Milan gode tantissimo: via libera Zirkzee

Notizia importantissima in casa Milan con la società che sembra avere il via libera per Zikzee, obiettivo in vista della prossima stagione

La stagione del Milan può ancora regalare soddisfazioni importanti sia in campionato sia in Europa League, dove i rossoneri sono una delle principali candidate alla vittoria finale. Mentre squadra e tecnico sono impegnati sul campo, la società vuole organizzare al meglio il futuro: l’obiettivo è costruire una rosa che possa essere competitiva ai massimi livelli.

Uno dei reparti sui quali intervenire è l’attacco: i rossoneri hanno bisogno di un centravanti vista la carta d’identità di Giroud e uno Jovic che, fino ad ora, ha avuto una stagione caratterizzata da diversi alti e bassi. Sono diversi i nomi attenzionati dalla società rossonera anche se il preferito sembra essere Zirkzee.

Il centravanti è uno dei punti fermi nella rosa del Bologna e sta facendo di tutto per trascinare la sua squadra ad una clamorosa qualificazione Champions. Classe 2001, Zirkzee è un giocatore di immense qualità: può essere impiegato sia da trequartista sia nel ruolo di centravanti. Abile nell’uno contro uno e nel muoversi su tutto il fronte offensivo, una delle caratteristiche dell’attaccante è la capacità nell’andare a giocare con e per la squadra.

Nella sessione estiva di mercato sarà, senza ombra di dubbio, tra i principali protagonisti di mercato con il Milan fortemente interessato. I rossoneri, come riportato da teamtalk, sembrano avere un vantaggio importante rispetto ad una concorrente piuttosto importante.

Zirkzee, il Manchester United si allontana: l’obiettivo dei Red Devils

Le prestazioni dell’attaccante del Bologna non sono passate inosservate con diverse squadre estere ad aver messo gli occhi sul ventiduenne. In Premier League il giocatore aveva attirato l’interesse del Manchester United: I Red Devils, nella prossima sessione estiva di mercato, vogliono compiere una piccola rivoluzione visto le difficoltà riscontrate in questo campionato.

L’attacco è uno dei reparti sui quali la società vuole intervenire ma, nelle ultime ore, il candidato principale è Tel. Il classe 2005, in forza al Bayern Monaco, è un prospetto molto interessante e le sue qualità possono essere di grande aiuto per il Manchester United.

Questo cambio di rotta da parte del club inglese potrebbe lasciare il campo libero al Milan nella corsa a Zirkzee ma, aspetto da sottolineare, siamo ancora nel piano della semplice indiscrezione di mercato. Al termine della stagione scoprire il futuro di un centravanti destinato a fare il definitivo salto di qualità.