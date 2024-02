Juventus, capolavoro di Giuntoli: colpaccio in arrivo

La Juventus si prepara ad accogliere un grande colpo per la prossima estate: Giuntoli si supera, arriva con lo scambio

Tra campo e calciomercato in casa Juventus si lavora con l’idea di disegnare un futuro sempre più roseo per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. E durante i prossimi mesi estivi, quando il calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti, è atteso un colpo capolavoro firmato da Cristiano Giuntoli.

La rosa della Juventus, al netto di investimenti quasi inesistenti arrivati la scorsa estate, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Una squadra tornata a mordere le avversarie, attestandosi fino a qualche settimana fa come una delle candidate principali per la vittoria dello Scudetto.

Adesso, dopo qualche passo falso di troppo dovuto evidentemente ad una coperta troppo corta a disposizione dell’allenatore della Juventus, i bianconeri sono più lontani dal tricolore. Ed è qui che entra in ballo ogni discorso riguardante il calciomercato, un tema già caldissimo e per il quale il ds Giuntoli ha in mente non poche novità in futuro.

Occhi puntati soprattutto sul centrocampo bianconero, apparso in sofferenza e che vedrà diverse nuove pedine a partire dal prossimo giugno. Preoccupa non poco Adrien Rabiot, che ha salvato la squadra di Allegri dalla sconfitta contro il Verona con il suo quarto gol stagionale.

Juve show, scambio in Serie A: Allegri esulta

In scadenza a giugno, il nazionale francese è orientato a lasciare Torino da svincolato: ed è soprattutto per questo che un grande investimento sarà fatto in mediana. Giuntoli ha in mente un profilo di grande spessore che in Serie A sta facendo grandi cose: tutto pronto per lo scambio.

La Juventus non ha la minima intenzione di mollare Teun Koopmeiners, gioiello dell’Atalanta che Giuntoli ha già provato a portare a Torino lo scorso gennaio. La ‘Dea’ valuta l’olandese non meno di 40-50 milioni di euro ed è per tale ragione che la nuova idea del direttore sportivo potrebbe, alla fine, convincere la dirigenza nerazzurra.

È Fabio Miretti il candidato principale a lasciare la Juventus per finire nello scambio con i nerazzurri. Il giovane centrocampista, classe 2003, si sta ben comportando agli ordini di Allegri quest’anno: per lui 19 presenze con 2 gol e 2 assist vincenti. A questo punto, anche per abbassare drasticamente le pretese dell’Atalanta, l’offerta di Giuntoli sarebbe la seguente.

E quindi ecco l’offerta: 20 milioni di euro cash più il cartellino di Miretti, calciatore che per età e caratteristiche sarebbe una manna dal cielo per Gasperini. Con questa nuova proposta la situazione, a partire da giugno, potrebbe effettivamente sbloccarsi. Allegri – se dovesse essere confermato – avrebbe finalmente il big in mediana che ha richiesto da mesi.

Koopmeiners in quella che potrebbe quindi essere la sua ultima annata con la maglia dell’Atalanta ha collezionato 28 apparizioni complessive, con 9 gol tra campionato e coppe e 4 assist vincenti a referto.