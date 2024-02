Le parole che sorprendono: “Mihajlovic fu deluso dalla decisione”

Arrivano parole sorprendenti su Sinisa Mihajlovic: “Fu deluso dalla decisione”. La rivelazione della moglie sta facendo il giro del web

Lazio-Bologna sarà per sempre la partita di Sinisa Mihajlovic. Ad ogni incrocio, la mente di tutti corre proprio al serbo. D’altronde contro ci sono la squadra a cui è stato più legato da calciatore e quella che più l’ha segnato da allenatore. La prima gli è entrato profondamente dentro, portando uno scudetto e da allora si è sempre professato laziale, così come i suoi figli, stabilendosi in pianta stabile a Roma. La seconda ha segnato tutta la sua via crucis della malattia dando letteralmente la vita ai colori rossoblù anche da malato.

In questi giorni, proprio in occasione della gara dell’Olimpico, è tornata a parlare la moglie Arianna, rilasciando alcune interessanti dichiarazioni a “Il Messaggero”. Varie rivelazioni da parte della persona che più è stata vicina a Sinisa fino alla fine dei suoi giorni. Rivelazioni scioccanti, in particolare riferite al Bologna.

Mihajlovic, le parole sorprendenti della moglie: “Fu deluso dalla decisione”

“Sinisa fu deluso dalla decisione” è l’incipit della signora Arianna ad una domanda sull’ultimo periodo vissuto col Bologna. Quello che portò all’esonero all’inizio dello scorso campionato. “Ci rimase molto male per l’esonero. Lui l’aveva detto che non si sarebbe mai dimesso e di essere giudicato per i risultati, la sua voglia di lottare era unica“, il serbo insomma non prese per nulla bene la decisione del club felsineo.

Non fa polemica però, Arianna, tutt’altro. Addolcisce la pillola: “Non giudico la decisione del Bologna, hanno preso un’altra strada. Intanto hanno pagato lo stipendio di mio marito fino all’ultimo giorno da contratto, anche se era morto”, eccola un’altra rivelazione scioccante. La moglie dell’ex giocatore ha così elogiato tutta la dirigenza rossoblù “che in questi mesi non mi hanno mai dimenticata, mi sono sempre stati vicini. Una società speciale, li ringrazio tutti”.

Da una società speciale ad una tifoseria altrettanto speciale: arrivano parole di elogio verso i tifosi delle due squadre. Sia quelli della Lazio che quelli del Bologna sono entrati dritti nel cuore della famiglia Mihajlovic dimostrando di non aver mai dimenticato Sinisa con diversi episodi di vicinanza e ricordo nel corso dei mesi. Questo un po’ in generale tutto il mondo del calcio, e ciò dimostra che persona era il serbo. Per i tifosi capitolini e felsinei ancora di più, un amore viscerale da parte delle due tifoserie. D’altronde l’ultimo Lazio-Bologna era stato giocato proprio con Sinisa sulla panchina rossoblù che veniva osannato dalla Curva Nord capitolina e a fine gara si professava “meno inca**ato per la sconfitta perché sono laziale”.