Maxi rissa: partita sospesa e doppio ko a tavolino

Altro episodio molto discutibile caratterizza negativamente il calcio dilettantistico: il Giudice Sportivo non ha avuto dubbi

Due pene molto pesanti contro squadre che hanno chiaramente violato il codice di giustizia sportiva, il codice più importante per quanto riguarda il mondo del calcio. Il giudice non ha avuto nessun dubbio in questo caso.

Quanto capitato durante una partita della Seconda Categoria, quindi di una gara facente parte della Lega Nazionale Dilettanti, fa discutere molto sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Problemi come ad esempio la sicurezza sono all’ordine del giorno in campionati in cui molto spesso gli animi si accendono facilmente. E creano situazioni difficili da gestire da parte della terna arbitrale, costretta in un certo senso a subire quanto accade sul terreno di gioco.

Una rissa a dir poco furibonda, esplosa nei minuti finali della partita, ha incendiato la gara disputatasi in Campania. Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo.

Seconda Categoria, maxi rissa in Campania: multa alle società e squalifica al calciatore

Sono episodi che non vorremmo mai descrivere, ma che purtroppo caratterizzano, in negativo, i campionati di provincia. In Campania, in una partita giocata lo scorso 10 febbraio tra Lentiscosa e Fox Paestum, i tifosi sia di casa che neutrali hanno assistito al peggio che possa esistere: una rissa furiosa con protagonista uno dei calciatori ospiti ha purtroppo condizionato una gara che fino a quel momento sembrava tutto sommato corretta.

Un calciatore del Fox Paestum, Francesco Graziuso, a pochi minuti dal fischio finale, mentre si incamminava verso la propria panchina, ha cominciato senza nessun motivo a prendere a pugni uno dei custodi dello stadio comunale. Ne è conseguita una maxi rissa che ha coinvolto non solo le due squadre, ma anche una frangia di tifosi che si è riversata in campo superando le barriere.

Una situazione a dir poco ingestibile, con il direttore di gara che ha concluso anzitempo la partita per l’impossibilità di riprendere i giochi seguendo il regolamento federale. Letto il rapporto di gara dell’arbitro, il Giudice Sportivo ha successivamente emanato il suo comunicato in modo da definire le multe al calciatore e alle due società.

Nel comunicato del Giudice Sportivo competente nella Seconda Categoria campana, si legge che “alle due società viene inflitta una ammenda di euro 150,00, al calciatore Graziuso Francesco la squalifica di cinque giornate di campionato“.