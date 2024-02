Milan, un nuovo bomber per Pioli: offerta monstre

La caccia al nuovo centravanti rossonero è vicina alla svolta: Milan, bomber in arrivo con un’offerta pazzesca

Sono essenzialmente due le criticità che la dirigenza del Milan dovrà affrontare nel prossimo calciomercato estivo. La prima è, ovviamente, la difesa: in particolar modo al centro, dove con ogni probabilità saluterà Simon Kjaer in scadenza a fine giugno e ormai lontano dalle priorità del club rossonero.

Ma è sicuramente l’attacco il settore nel quale i vertici di Via Aldo Rossi sono chiamati a fare uno sforzo aggiuntivo. Perché il cammino del Milan, specialmente in ambito europeo, è stato inficiato proprio dallo scarso rendimento dei suoi attaccanti.

E non basta la ripresa delle ultime settimane che ha donato uno Jovic splendente – nonostante l’espulsione di Monza – a Pioli. Si valuta un nuovo centravanti, la firma di un attaccante che sia in grado di non far rimpiangere un certo Olivier Giroud da qui ai prossimi anni.

La punta transalpina ha una forte tentazione alla fine dell’attuale stagione: con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, Giroud potrebbe sbarcare in MLS. Difficile che accetti la corte della Saudi Pro League mentre resta in piedi la suggestiva pista che lo porterebbe nel campionato brasiliano.

Sorpresa dalla Germania: Milan, stella in attacco

Questione di scelte, di programmazione. Ed è per questo motivo che Moncada e Furlani, dopo aver esplorato a fondo il mercato già durante la sessione invernale, sono pronti a spiazzare i tifosi rossoneri con un investimento assolutamente inatteso.

Da Guirassy dello Stoccarda a Sesko del Lipsia, sono diversi i profili di grande livello che in Bundesliga hanno mostrato qualità importanti che farebbero certamente comodo al Milan a partire dalla prossima estate. Nonostante ciò, il prossimo attaccante rossonero potrebbe arrivare da una rivale.

Il Milan lo ha affrontato in Champions League il Borussia Dortmund ed ora, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha intenzione di provare a strappare un gioiello assoluto al club giallonero. Si tratta di Youssoufa Moukoko, giovane talento classe 2004 che rappresenta uno dei prospetti più interessanti del club tedesco.

Il Milan già in passato ha pensato di farsi avanti per il 19enne che è in scadenza con il Borussia Dortmund nell’estate 2026. Non è incedibile e davanti ad una proposta di almeno 30 milioni, la dirigenza giallonera aprirebbe alla cessione di Moukoko in direzione Milano. Cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund, Moukoko ha collezionato 18 presenze con 4 gol all’attivo in questa stagione.