Non bisogna pensare soltanto a Calzona, il Napoli avrebbe già scelto il nuovo allenatore del 2024/2025.

Dopo i rumors su Antonio Conte, che sono stati confermati in mattinata anche su Tuttosport con la notizia del “Kaiser” Conte, che finisce così in Bundesliga e al Bayern Monaco, il Napoli per il 2024/2025 dovrà cercarsi un nuovo allenatore che, a sorpresa, sarebbe già stato deciso da De Laurentiis.

Al contrario di quanto riuscì a malapena a fare, nel post-Spalletti, questa volta De Laurentiis non vuole proprio aspettare la fine della stagione per aprire il casting e trovarsi poi con i diversi “no” da parte dei tecnici, che preferiranno altre soluzioni in panchina. L’arrivo di Calzona, per dare finalmente un gioco mai espresso con Walter Mazzarri in panchina rappresenta, ad oggi, una scelta che farà da preludio e apripista dinnanzi al nuovo progetto del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli: la scelta di De Laurentiis per il 2024/2025

Corre ai ripari dopo i disastri di questo Napoli post-Scudetto, Aurelio De Laurentiis, ma lavora in particolar modo per il futuro. Perché l’arrivo di Francesco Calzona, Commissario Tecnico della Slovacchia che vivrà la doppia esperienza da allenatore del Napoli fino all’ultima partita della stagione dei partenopei, da contratto, mentre resterà comunque saldo sulla panchina della Slovacchia di Stanislav Lobotka, sarebbe solo un primo passo legato al nuovo progetto.

Altro che difesa a tre e ragionamenti per Antonio Conte a fine stagione, considerando che l’ex Inter sembra pronto pure subito – grande bluff sul non voler tornare da subentrato come dichiarò lo stesso allenatore quando rifiutò il Napoli – per firmare col Bayern Monaco.

Il Napoli adesso deve ragionare in ottica futura, salvando ciò che è salvabile, a 48 ore dalla sfida contro il Barcellona in Champions League, partita più importante della stagione. De Laurentiis ha scelto Calzona per cominciare ad esprimere un gioco che non si vede più al Maradona, magari per poi ritornare sulla scia del bel gioco del “Sarrismo”: nessuno come Calzona conosce alla perfezione le dinamiche tattiche del miglior Napoli della storia di Aurelio De Laurentiis, che tra le sue mille idee, avrebbe pensato a questo punto, al ritorno di Maurizio Sarri al Napoli: il tecnico di Figline rischia l’esonero con la Lazio e chissà che non possa diventare lui il nuovo allenatore del Napoli per il 2024/2025, considerando che la scelta di affidare la squadra al suo storico vice, non è passata inosservata.

Sarri il primo nome a sorpresa: Zidane sullo sfondo, le ultime sul Napoli

Il primo nome a sorpresa, per il futuro del Napoli – dopo il “no” di Conte che è stato esplicitamente dichiarato dopo le notizie sul Bayern -, riguarda l’arrivo di Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline, considerando la possibilità di lasciare la Lazio da esonerato o con una separazione consensuale, potrebbe infatti diventare il nuovo allenatore del Napoli. Gli azzurri riflettono anche sull’ipotesi Zidane, tecnico che pure cerca una panchina ma che, ad oggi, sembra una soluzione molto lontana per l’ingaggio enorme che chiederebbe agli azzurri.

Raspadori come Mertens: Calzona pronto a “prepararlo” per Sarri

Ci sono diversi calciatori dell’intera rosa del Napoli da valorizzare, ma uno dei principali pensieri di De Laurentiis, è legato allo scarso rendimento di Giacomo Raspadori. Il fuoriclasse italiano pare aver perso tutta la sua brillantezza e, forse finalmente in un ruolo più adatto a lui, potrebbe ritrovarsi con Francesco Calzona, tecnico che potrebbe far rendere “Jack” alla “Ciro”, per prepararlo al meglio a Maurizio Sarri o a chi ci sarà in panchina, mettendolo come falso nueve quasi come accadeva con Mertens, nel vecchio Napoli che esprimeva uno dei giochi più belli mai visti in Italia, per calcio espresso.