Batosta per il club, UFFICIALE: operato al tendine

Bruttissime notizie e lungo stop: l’operazione priverà il tecnico di un calciatore fondamentale e arrivano i dettagli

Una batosta dietro l’altra, in un’annata che doveva essere quella dell’immediato riscatto, e invece si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Non ci sono solo i risultati altalenanti e le delusioni dopo alcuni nomi importanti scelti per cambiare volto alla stagione.

Fra infortuni, scelte sbagliate, e problemi di natura societaria, arriva un report dall’infermeria che potrebbe rendere la situazione ancora più complicata proprio nel momento più importante del campionato.

Le sensazioni, dopo il brutto stop, erano già negative. Da poche ore però il club ha ufficializzato il report che svela i dettagli dell’intervento e soprattutto i tempi di recupero, al momento lunghissimi per un centrocampista che in questa stagione ha offerto un grande rendimento, e che dopo l’operazione affrontata in una clinica specializzata all’estero, dovrà stare fermo a lungo ai box.

Intervento riuscito e lungo stop: brutte notizie per il club

Quindici presenze con 2 assist, ma soprattutto un rendimento costante che ha spinto alcuni club a muoversi per provare a strapparlo alla Sampdoria. A gennaio il Torino ha provato a fare un tentativo per Ronaldo Vieira, in passato nei radar anche di Roma e Milan dopo le prime prestazioni molto incoraggianti in Italia.

In una stagione condizionata dai problemi societari e dalle difficoltà in campo, Andrea Pirlo perderà anche il faro del centrocampo, ora costretto ad un lungo stop dopo l’operazione. I liguri, nella nota diramata, hanno chiarito tutti gli aspetti dell’intervento al quale si è sottoposto il centrocampista inglese.

Vieira ha infatti raggiunto una clinica privata in patria, e la Sampdoria comunica che “è perfettamente riuscito l’intervento al quale è stato sottoposto Ronaldo Vieira presso il Wellington Hospital di Londra, in Inghilterra”. Sempre nella nota diramata dalla Samp si legge che la scelta si è resa necessaria “per la stabilizzazione del tendine dell’adduttore lungo di destra. Il centrocampista verrà dimesso nelle prossime ore e avvierà i programmi di recupero”.

Brutte notizie quindi Andrea Pirlo, in grande difficoltà e impegnato nel tentativo di salvare un club che dopo la retrocessione rischia seriamente una nuova batosta. I blucerchiati al momento sono a soli 3 punti di vantaggio sulla zona Playout e incontreranno un Cosenza in salute dopo il ko rifilato al Lecco. Pirlo dovrà fare quindi a meno anche di Vieira, in un’annata da dimenticare e da archiviare con la salvezza in una piazza storica sempre più scontenta.