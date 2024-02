Calciomercato Milan: affare con il Manchester United, ecco chi prendono

Ultimissime di calciomercato sul Milan. Trattativa con il Manchester United, ecco il retroscena su questo nuovo colpo.

Arrivano importanti novità sul Milan, che sarà ancora una volta protagonista nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri sono pronti a trattare con il Manchester United per il calciatore, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan: ecco chi vogliono prendere, arriva l’annuncio

Il Manchester United punta a un nuovo obiettivo nel mercato estivo: si tratta del centrocampista del Milan Tijjani Reijnders. Secondo quanto riferito da Football Transfers, l’allenatore Erik ten Hag sta spingendo affinché i Red Devils diano priorità all’arrivo del 25enne, che è stato oggetto di interesse da parte del club inglese.

Reijnders, originario di Zwolle, ha avuto una notevole ascesa nella sua carriera calcistica. Dopo aver giocato nelle giovanili del Twente, il suo arrivo all’AZ Alkmaar nel 2018 ha segnato una svolta per la sua carriera.

Le ottime gare in Eredivisie hanno portato il calciatore al Milan, che l’ha acquistato la scorsa estate per sostituire Tonali. Il calciatore, a sorpresa, può già partire: Ten Hag s’è mosso per portare al Manchester United Reijnders.

Reijnders nel mirino del Manchester United

In questa stagione, Reijnders si è messo in evidenza nel centrocampo del Milan. Ha totalizzato 33 presenze con due gol e tre assist in tutte le competizioni. Questi numeri hanno attirato l’attenzione di diversi grandi club europei, tra cui il Manchester United, che sta cercando di rinforzare la propria rosa per la prossima stagione.

L’interesse del Manchester United per Reijnders arriva in un momento chiave per la stagione della squadra inglese, che sta cercando di sostituire giocatori come Christian Eriksen e Casemiro, il cui futuro è ancora incerto. Data questa situazione, Erik ten Hag ha mosso i primi passi per portare al Manchester United Reijnders che è considerato una priorità per il prossimo mercato.

Non è chiaro se il Milan sia disposto a lasciar partire il calciatore anche se la prospettiva di ansare al Manchester United potrebbe rivelarsi troppo allettante per il talentuoso centrocampista.