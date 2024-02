Futuro Inter, mandato d’arresto: annullata la cessione del club

Svolta clamorosa nel futuro societario dell’Inter. Stando alle ultime notizie, infatti, la cessione del club nerazzurro sarebbe stata annullata per un caso incredibile.

Continua dunque ad aleggiare mistero attorno a quello che potrebbe esserne del club nerazzurro fra qualche mese, considerato il fatto che la scadenza del prestito di Oaktree si avvicina. In questo frangente di tempo si sono ipotizzate tante soluzioni per Steven Zhang e famiglia, ma il clamoroso mandato d’arresto diffuso nelle scorse ore dalla polizia locale avrebbe stravolto completamente le carte in tavola stravolgendo di conseguenza i piani della proprietà nerazzurra, che al momento si ritrova letteralmente con le mani legate.

Inter, mandato d’arresto: cambia tutto

Proprio quando si credeva che si fosse finalmente trovata una soluzione a tutta questa faccenda, è arrivata la stangata che spezza le gambe (e le speranze) di Steven Zhang e famiglia. La scadenza del prestito concessogli dal fondo americano Okatree è praticamente prossima, e quindi Suning o trova un’altra via d’uscita nell’imminente futuro o rischia seriamente di perdere le redini ed il controllo dell’Inter, un peccato considerato l’ottimo momento storico che sta vivendo la formazione nerazzurra sul campo.

Fino a qualche giorno, anzi ora, fa la speranza della proprietà cinese aveva un nome, un cognome ed un volto, che corrispondevano a quelli del noto magnate finlandese Thomas Zilliacus. Più volte intervistato nel corso dello scorso autunno, il nordico aveva letteralmente fatto impazzire di gioia i tifosi nerazzurri dicendo loro di aver raccolto miliardi di euro grazie all’aiuto di un fondo arabo per prelevare l’Inter dalle mani di Suning, peccato però che alle parole di solito seguono sempre i fatti, e da quel famoso 6 novembre ad oggi non ce n’è stato mezzo.

Sotto un punto di vista. ed è incredibile dirlo, forse meglio così per l’Inter, visto e considerato che stando a quanto riportato Bloomberg nei confronti di Zilliacus sono stati emessi mandati d’arresto ed addirittura un avviso rosso da parte dell’Interpol.

Inter, Zilliacus nei guai: cosa sta succedendo

Guai in vista per Thomas Zilliacus, non di certo l’uomo più amato di Singapore in questo ultimo periodo. Stando a quanto riportato da Bloomberg, infatti, nei confronti del possibile acquirente dell’Inter la polizia locale avrebbe emesso un mandato d’arresto con avviso rosso da parte dell’Interpol. Ciò significa che il finlandese l’ha combinata grossa, ed effettivamente così è.

Stando infatti a quanto riportato dalla polizia di Singapore in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Zilliacus sarebbe ricercato per il presunto coinvolgimento nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli da parte di Yuzoo, azienda di cui era a capo nella famosissima città-stato, che nell’arco di tempo che va dal 2015 al 2016 avrebbe sovrastimato il proprio fatturato di addirittura 14 milioni di dollari. Insomma, anche la possibile ultima speranza dell’Inter così rischia di sfumare, ed a questo punto a Steven Zhang non resta che trovare un’alternativa valida per riuscire a cedere il club.