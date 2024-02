Ha contratto la malaria: condizioni e tempi di recupero

Gli accertamenti di routine ai quali si è sottoposto in mattinata il giocatore di rientro dalla Coppa d’Italia hanno evidenziato un problema grave, anzi gravissimo.

Il ragazzo ha infatti contratto la malaria, e dovrà sottoporsi ad una serie di cure che non gli permetteranno di scendere in campo per un po’ di tempo. Notizia terribile questa, sia per i tifosi ma soprattutto per l’allenatore, che perde un titolare prima che un’alternativa valida ed importante della sua formazione.

Nelle prossime ore il giocatore verrà nuovamente visitato dai medici dell’ospedale nel quale è stato ricoverato, nella speranza che qualche miglioramento possa già essere stato registrato.

Che tegola dalla CONCAF: ha contratto al malaria

Quello del giocatore in Italia doveva essere un ritorno trionfale dopo la vittoria spedizione in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, ma puntualmente qualcosa è andato storto rovinando la festa a tutti, in primis a lui ma anche a tifosi, staff medico e tecnico.

A fronte di una serie di problemi di salute che il ragazzo ha accusato negli ultimi giorni, il club ha preferito “coprirsi” sottoponendolo ad una serie di accertamenti per capire effettivamente quali potessero essere le cause dietro tutti questi malori ai quali l’attaccante ha dovuto fare fronte. Recatosi in mattinata all’ospedale, il giocatore è stato sottoposto a questi esami che risultati peggiori non potevano dare, considerata l’importanza della diagnosi che è stata fatta.

Stando infatti a quanto riportato dalla stessa Fiorentina in un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, di ritorno dalla Coppa d’Africa Christian Kouamé sarà costretto a rimanere fermo fino a data da destinarsi in quanto è risultato essere positivo alla malaria, malattia che nel corso della competizione ha colpito anche il centrocampista del Tottenham Bissouma.

Kouamé ha la malaria: ricoverato in ospedale

I risultati degli esami ai quali è stato sottoposto in mattinata hanno evidenziato che Christian Kouamé ha contratto la malaria. A comunicarlo, come anticipato, la Fiorentina con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, nella quale si è cercato di fare anche un po’ il punto sulle condizioni dell’attaccante ivoriano.

Al momento nulla di più si sa se non che Kouamé ha avuto febbre e malessere generale nella notte fra il 20 ed il 21 febbraio, campanelli d’allarme che hanno immediatamente portato il club Viola a sottoporlo a tutti questi accertamenti. Nel frattempo, riportano sempre i toscani, il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune in ospedale e verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Fiorentina: i tempi di recupero di Kouamé

Ad oggi non si conosco ancora i tempi di recupero che serviranno a Kouamé per tornare in campo, e l’impressione è che effettivamente non si sapranno mai, visto l’esempio di Traoré del Napoli, che ci ha messo addirittura quasi un anno per tornare in forma. La speranza di tutto l’ambiente Fiorentina è che ovviamente l’ivoriano possa metterci meno tempo rispetto al suo connazionale per recuperare, ma difronte a problemi come questi non resta che attendere. Staremo a vedere.