Il tecnico si è dimesso: UFFICIALE, sostituto immediato

Panchine roventi e situazioni bollenti in molti club: arriva la nota del club, con le dimissioni e il nome del sostituto.

Un mese di febbraio caldissimo in una stagione iniziata male, con risultati altalenanti ma anche la pressione di dover giocare ogni domenica per evitare di lottare nelle zone calde della classifica. Gli obiettivi di inizio anno sembravano diversi, ma una serie di infortuni, lo scarso rendimento di alcuni calciatori di alto livello, e altri problemi, hanno ridisegnato uno scenario preoccupante.

Alla lista delle difficoltà incontrate da uno storico club, si è aggiunta una notizia dell’ultima ora, che non ha fatto piacere ai tifosi e che sarà uno snodo cruciale per tutta la stagione. Le dimissioni del tecnico, dopo le prime voci e le timide conferme, sono arrivate sul tavolo del club, e successivamente comunicate con una nota ufficiale. Arrivano i motivi di una scelta inevitabile, ma anche il nome del sostituto che avrà un compito delicato.

Roy Hodgson non è più l’allenatore del Crystal Palace, e la scelta sembra inevitabile dopo il malore che il tecnico ex Inter ha avuto durante una sessione di allenamento. Il club, che in questa stagione ha messo insieme 25 punti ed ha solo 5 lunghezze di vantaggio sulle zone caldissime della classifica, ha preso di comune accordo con Hodgson la decisione, ed ha poi svelato il nome di chi prenderà in mano l’incarico.

Hodgson, arrivano le dimissioni: ecco il retroscena e il successore

La nota diramata dal Crystal Palace tranquillizza i tifosi e svela che dopo il malore, e i successivi controlli, Hodgson è stato dimesso e sta bene. Una buona notizia quindi, ma anche la necessità di cambiare e di farlo subito.

“Questo club è molto speciale e significa molto per me – si legge nella nota del tecnico – e ha avuto un ruolo importante nella mia vita calcistica. Mi sono goduto appieno il tempo trascorso qui in sei stagioni, poiché mi ha dato la possibilità di lavorare con giocatori e staff di alto livello facendo ciò che amo ogni giorno”.

Ma chi prenderà adesso il posto del glorioso allenatore inglese? Si è deciso di dare spazio ad una coppia che in realtà è già entrata in carica e ha già diretto il primo match in Premier League contro l’Everton.

Paddy McCarthy e Ray Lewington, hanno preso in mano la squadra che ieri in trasferta per poco non strappava i tre punti sul campo dell’Everton. Il duo che guiderà il Crystal Palace ha incassato un compito delicato e con una lista di infortunati lunghissima ha sfiorato il colpaccio passando in vantaggio con Ayew prima del pareggio di Onana.