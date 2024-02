Lukaku lascia la serie A: affare a sorpresa, nessuno se lo aspettava

Romelu Lukaku è pronto a lasciare la Roma e la serie A in generale: il suo futuro non sarà nel nostro campionato. Affare a sorpresa

La prossima estate con ogni probabilità Romelu Lukaku lascerà la Roma. Questo era chiaro sin dall’inizio di stagione, considerando come sia arrivato solo in prestito dal Chelsea. Per acquistarlo a titolo definitivo i giallorossi dovrebbero proporre un’offerta sicuramente non alla portata dei Friedkin. L’addio sembra essere scontato, così come al campionato di serie A.

Sul suo futuro ci sono varie speculazioni: alcune portavano anche all’Arabia Saudita o a mete esotiche, non in Europa. Il belga, passati i trent’anni vede la sua carriera in fase calante. Basti pensare il numero delle reti realizzate negli ultimi tre anni. Per questo motivo si poteva pensare ad un giocatore con la pancia piena e pronto a far pieno, ancor di più, il portafoglio. Niente di tutto questo: la sua volontà è quella di restare nel calcio che conta.

Se fosse per lui probabilmente resterebbe ancora alla Roma, dove si è integrato e sta bene. Se questo, come probabile, non sarà possibile, il belga vuole comunque continuare nel grande calcio. E parlando di grande calcio, ogni riferimento non può che essere alla Premier League.

Lukaku lascia la Roma e la serie A: destinazione a sorpresa

L’ex Inter a fine stagione farà ritorno a Londra e il suo futuro può essere ancora nella capitale dell’Inghilterra. Non nel Chelsea, dove considera la sua avventura ormai finita. Non si è trovato bene in blues e ha già fatto sapere più volte di voler andare via, come visto la scorsa estate in cui ha accettato la corte della Roma.

Il belga potrebbe anche cambiare club ma non città. Ci starebbe pensando, infatti, il Tottenham che è a caccia di un centravanti puro, dopo l’addio di Kane la scorsa stagione. I londinesi vogliono un bomber che garantiscano un certo peso lì davanti.

Può arrivare a low cost visto che il Chelsea vuole sbarazzarsene: stiamo parlando di una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro, un costo contenuto, naturalmente, per le finanze degli Spurs e delle big di Premier League ma non certo per tutte le squadre del pianeta.

Cifre del genere, ad esempio, non sono comunque alla portata della Roma che altrimenti ci farebbe un pensierino. A fine stagione, comunque, si tratterà con i blues ed è probabile che la dirigenza giallorossa faccia più di un tentativo.