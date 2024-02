Milan, addio Pioli: esonero in arrivo e scelta fatta sul sostituto

Il destino di Pioli sembra ormai segnato: esonero in arrivo per il tecnico con il Milan ad aver scelto l’allenatore per la prossima stagione

Il Milan, nell’ultimo turno di campionato, ha perso quattro a due in casa del Monza. Una sconfitta difficile da digerire anche perché impedisce ai rossoneri di scavalcare la Juventus e salire al secondo posto in campionato. A nulla è valsa la rimonta, in inferiorità numerica, visti due gol trovati dai padroni di casa nel finale.

Sul banco degli imputati è finito, ancora una volta, Stefano Pioli: il tecnico ha ricevuto diverse critiche per l’eccessivo turn over adoperato nel corso del primo tempo quando ha lasciato tutto l’attacco titolare in panchina. Una scelta che non ha pagato visto il risultato finale.

La stagione è ancora lunga ma la sensazione è che il futuro dell’allenatore sia abbastanza segnato: è molto probabile che Pioli, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, venga esonerato al termine della stagione con la società pronta ad iniziare un nuovo ciclo. L’obiettivo del Milan è di essere protagonista sia nel massimo campionato italiano sia a livello internazionale e, proprio per questa, la scelta del nuovo tecnico è fondamentale.

Milan, niente Conte: è Thiago Motta il favorito per la panchina

Rispetto a quanto si vociferava nelle settimane scorse, il nome di Conte sembra essere molto più lontano dalla panchina rossonera. Il tecnico è pronto a rimettersi in gioco e, stando a quanto riportato dalla Bild, avrebbe scelto il Bayern Monaco come prossima squadra. I tedeschi stanno attraversando un momento per nulla semplice e rischiano di chiudere la stagione senza neanche un trofeo vinto.

Si allontana dunque Antonio Conte dalla panchina del Milan: la società rossonera sta attenzionando diversi profili con Thiago Motta che sta, piano piano, prendendo quota. Il tecnico del Bologna sta vivendo una stagione ad altissimo livello: la sua squadra è in piena corsa per una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League e farà di tutto per raggiungere questo storico traguardo.

Sono diversi i meriti di Thiago Motta a partire dal gioco, decisamente propositivo, dei rossoblù che scendono in campo con l’obiettivo di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Altro merito da attribuire all’allenatore del Bologna è la crescita di determinati giocatori, su tutti Zirkzee che non a caso è uno degli obiettivi del club per rinnovare l’attacco la prossima estate.

Il tecnico del Bologna sarebbe perfetto per una squadra, come il Milan, il cui obiettivo è quello di costruire una rosa con il giusto mix tra giocatori giovani e di esperienza. Non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire il futuro della panchina rossonera.