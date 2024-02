Mourinho torna insieme agli arabi: mega offerta

Nuova super offerta in arrivo per Mourinho dall’Arabia Saudita dopo il no all’Al Shabab: lo Special one riflette sul suo futuro

A più di un mese dal suo burrascoso addio alla Roma, Josè Mourinho si ritrova ancora senza panchina. Il tecnico portoghese sta osservando da lontano cosa succede nei vari campionati europei ed è in attesa che possa liberarsi un posto.

Posto che potrebbe trovare libero al Bayern Monaco visto che i bavaresi potrebbero presto esonerare Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen e quella in Champions League contro la Lazio, ha chiuso una settimana terribile uscendo sconfitto anche dalla trasferta sul campo del Bochum, vittorioso per 3-2.

Una sconfitta che rischia di essere fatale a Tuchel la cui posizione è più in bilico che mai e Mourinho potrebbe ora subentrare al tedesco, affascinato dall’idea di poter allenare un altro club. Tuttavia, il Bayern Monaco non è l’unico club interessato allo Special One che su di sé ha ancora gli occhi dell’Arabia Saudita, pronta a tentarlo nuovamente.

Mourinho in Arabia Saudita: pronta la mega offerta per lo Special One

Non è un mistero che l’Arabia Saudita, dopo aver portato tanti top player nel proprio campionato, voglia ora accogliere anche un allenatore come Josè Mourinho. Già lo scorso gennaio, subito dopo l’esonero dalla Roma, si era parlato di un’offerta importante da parte dell’Al Shabab per lo Special One, ma il tecnico portoghese rispedì la proposta al mittente, non sentendosi pronto per approdare in Asia.

I sauditi, però, non hanno intenzione di mollare tanto facilmente e, secondo quanto riportato in esclusiva dal giornalista Rudy Galetti sul suo profilo X, è previsto un nuovo assalto per Mourinho da parte di un altro club arabo. Il giornalista non ha svelato di quale club saudita si tratti, ma è chiaro che per lo Special One arrivare un’altra offerta indecente.

Galetti ha aggiunto, però, come Mourinho non abbia alcuna fretta nello scegliere il suo futuro ed ha intenzione di valutare con calma tutte le offerte che potrebbero pervenire nei prossimi giorni. Oltre a quella del Bayern Monaco, infatti, è molto traballante pure la panchina del Chelsea che potrebbe decidere di esonerare Pochettino in caso di ulteriori risultati negativi.

Già tecnico dei Blues dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015, Mourinho non disdegnerebbe un ritorno in quel di Londra dove ha lasciato un ottimo ricordo. Con il Chelsea, infatti, lo Special One ha vinto la Premier League per tre volte, oltre ad aver portato a casa tre volte la Carabao Cup, due Community Shield ed un FA Cup. Il tecnico portoghese non si preclude nulla ed i tifosi dei Blues sarebbero di certo felici di rivederlo alla guida della loro squadra.