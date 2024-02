Scontro totale alla Juventus, mandano via Allegri: c’è già il sostituto

In casa Juventus c’è lo scontro totale intorno alla figura di Massimiliano Allegri e al suo futuro: la situazione sta cambiando radicalmente.

L’allenatore bianconero è stato fondamentale per la rinascita del club che aveva vissuto due anni difficilissimi, in campo e fuori e ora sta tornando ai fasti di un tempo facendo passi da gigante. Il futuro della Juventus passa necessariamente dalle prossime partite che saranno fondamentali per capire quali sono le ambizioni attuali e soprattutto quali saranno quelle future.

La situazione in casa Juventus è in continua evoluzione e può cambiare da un momento all’altro, sia in senso positivo che in negativo e ora la dirigenza sta valutando il da farsi.

Futuro Allegri: è scontro totale in casa Juventus

La Juventus e Allegri si separeranno a fine stagione? Le possibilità stanno diventando molto alte e si rischia di creare un caos infinito già nelle prossime settimane.

Il tecnico biaconero sta riportando in alto la Juve ma alla fine della stagione potrebbero cambiare molte cose, anche per il club. La società ha posto come obiettivo principale il ritorno in Champions League e il traguardo è molto vicino al raggiungimento. Manca ancora qualche mese alla fine della stagione ma i punti in classifica sono già sinonimo di futuro europeo: per questa ragione sembra facile intuire che ci sarà anche la Juve nella nuova Champions che prenderà il via nella prossima stagione.

Ma non è chiaro se ci sarà Allegri sulla panchina della Juventus: è scontro totale in casa bianconera.

I tifosi della Juventus si dividono su Allegri: il motivo

In casa Juventus c’è scontro totale intorno alla figura di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è amato da moltissimi tifosi ma ce ne sono tanti altri che vorrebbero il suo esonero immediato per l’avvio di un nuovo ciclo.

“Allo Stadium i fischi in questa stagione si sono sentiti solo dopo la sconfitta contro l’Udinese”, sottolinea La Stampa parlando della situazione di Massimiliano Allegri, “mentre la percentuale di riempimento ha toccato percentuali che non si vedevano dai tempi di Cristiano Ronaldo”.

Però, poi, ci sono anche i social network che sono lo specchio di quanto moltissimi tifosi bianconeri vorrebbero l’addio immediato dell’allenatore. L’hashtag #AllegriOut è sempre in tendenza con richieste di esonero di domenica in domenica.

Addio Allegri, i tifosi hanno scelto il prossimo allenatore

L’addio di Allegri alla Juventus può avvenire alla fine della stagione. Il futuro del tecnico è tutto da scrivere, ci sono molte difficoltà che sta affrontando in questo periodo e anche la società sta valutando a chi affidare la panchina a partire dalla prossima stagione.

I tifosi della Juventus che hanno lanciato l’hashtag #AllegriOut vorrebbero un nome super al suo posto: il primo candidato Zinedine Zidane.