Serie A, nuovo infortunio: problema alla schiena, c’è l’annuncio

Serie A, c’è un nuovo infortunio che preoccupa i tifosi in prospettiva futura. Il giocatore deve fare i conti con un problema alla schiena che ora lo terrà fuori per un periodo imprecisato. Arriva l’annuncio da parte del tecnica che spaventa tutti e che fa chiarezza su questa vicenda. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

In Serie A gli infortuni stanno diventando sempre più frequenti e soprattutto sempre più un fattore. Soprattutto in una fase della stagione delicata come questa, infatti, gli allenatori hanno bisogno non solo dei loro migliori giocatori al top della forma, ma anche di una rosa profonda. E davanti a defezioni, come quella in questione, lo sconforto non può non diventare totale. Il giocatore, infatti, ha accusato un problema alla schiena che sembra non di poco conto. In tal senso è arrivato anche l’annuncio che ha spaventato i tifosi e che ha aperto una situazione di emergenza per il suo club.

Serie A, nuovo infortunio: problema alla schiena

La Serie A sta diventando un torneo sempre più fisico e questo espone sempre di più i calciatori a problemi di natura fisica. In tal senso, come spiegato dal tecnico, il calciatore è andato KO per un infortunio alla schiena.

Ivan Juric, infatti, ha annunciato che nella gara contro la Lazio in programma per domani sera del suo Torino non sarà della partita dal momento che ha riportato questo problema alla schiena. Vista la zona delicata del corpo, è difficile prevedere quelli che potranno essere i tempi di recupero. Vediamo le ultime anche in chiave formazione.

Torino, anche Vojvoda KO: emergenza per i granata

Il Torino sta lottando con tutte le sue possibilità, ed ovviamente anche contro i suoi stessi limiti, per cercare di ottenere un pass per l’Europa. La strada sembra a dir poco in salita, però, ancor di più se si tiene conto che contro la Lazio saranno diversi gli assenti. Oltre a Vojvoda, come da Juric spiegato in conferenza stampa, non saranno della partita neanche Tameze, Djidji e poi c’è Vlasic che non è al meglio della forma. Insomma, i granata devono provare in tutti i modi a fare di necessità virtù.