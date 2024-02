Juric resta in Serie A: una big lo vuole in panchina

In Serie A sono diversi i tecnici che potrebbero cambiare panchina la prossima stagione. Possibile l’approdo in una big per Ivan Juric. Le ultime.

Ivan Juric è pronto ad approdare in una big di Serie A. La sua esperienza al Torino sembra essere ormai conclusa e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere delle certezze.

Le ultime indiscrezioni, infatti, danno Juric in una big dopo l’esperienza con il Torino, ma non si hanno assolutamente delle certezze. In caso di questa scelta per la panchina, Juric è pronto ad iniziare una nuova esperienza per sognare in grande.

Serie A: Juric in panchina, ecco con chi firma

Il campionato è ormai pronto ad entrare nel vivo e per questo motivo i club sono al lavoro per chiudere al meglio la stagione, ma si guarda con attenzione anche al futuro. Ad oggi, come detto in precedenza, si percorre la strada in due direzioni differenze e per questo motivo non ci resta che aspettare nel giro di qualche mese per avere un quadro sicuramente più chiaro.

Stando alle ultime indiscrezioni riferite da calciomercato.it, Juric resta un forte candidato per la panchina del Napoli anche se sul tecnico ci sono anche diversi club di Premier. I partenopei stanno valutando anche l’ipotesi di un nuovo ds. A questo punto il nome di Juric resta comunque in prima fila, ma attenzione alle sorprese che con De Laurentiis sono sempre dietro l’angolo.

Si tratta di una vicenda che sarà affrontata comunque nei prossimi mesi visto che la stagione è ancora in corso. L’obiettivo è comunque quello di cambiare in panchina per sognare in grande. Naturalmente per farlo bisognerà lo stesso chiudere la meglio la stagione

Napoli: Juric resta una possibilità

Ivan Juventus è uno dei possibili nomi per la panchina del Napoli in caso di non conferma di Calzona La situazione entrerà nel vivo solamente nei prossimi mesi visto che ora la stagione è in corso. E a questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere una certezza sul destino della panchina dei partenopei.