Zirkzee ha scelto: giocherà ancora in Italia

Il giovane attaccante olandese del Bologna è pronto a fare il saldo di qualità, perché Joshua Zirkzee può firmare con la sua nuova squadra sempre in Italia.

Momento particolare e decisivo per il futuro del giovane attaccante che sta vivendo un momento magico in Italia in questa stagione. Perché ora è sotto gli occhi di tutti la crescita che ha avuto il talento che si sta rivelando essere anche un bomber di prima categoria. Per questo motivo ci sono delle novità importanti che arrivano riguardo quella che può essere la sua prossima avventura, visto che ora tante squadre stanno seriamente pensando di affondare il colpo, ma occhio a quello che può capitare da un momento all’altro. Lui però ha già preso la scelta che può essere anche definitiva, visto che Zirkzee lascerà il Bologna per giocare con un’altra squadra.

Accadrà tutto la prossima estate di mercato, quando ci sarà il trasferimento molto probabilmente a prescindere dalla zona occupata in classifica. Perché il Bologna lotta per l’Europa e può pensare di convincere a restare Thiago Motta e i suoi talenti, ma occhio alle offerte che arriveranno e che possono portare via da un momento all’altro giocatori come anche Zirkzee che è pronto a firmare con un altro club anche in Serie A stesso. Il campionato italiano non può avere lo stesso appeal degli altri grandi campionati, ma occhio a quello che accadrà.

Calciomercato: Zirkzee pronto a cambiare squadra

“Il destino è nelle mani di Dio”. E’ questo il significato del suo secondo nome, nigeriano come la mamma. A spiegarlo è stato Joshua Zirkzee a SportWeek che è pronto ad un trasferimento in vista del calciomercato estivo che può mettere la sua carriera verso dei binari ben precisi.

Adesso sono in arrivo novità importanti perché il giocatore è diviso tra Bologna e Bayern Monaco, ma la sua cessione può andare anche verso una squadra di Premier League poiché ha attirato tanto interesse. Ma occhio all’Italia e alla scelta definitiva dello stesso Zirkzee che può accettare di restare in Serie A e c’è il Milan in pole.

Il Milan vuole acquistare Zirkzee per la prossima stagione rinforzando così l’attacco e a fare la differenza potrebbe essere proprio la volontà del giocatore, pare che il giovane attaccante sia deciso ad accettare di giocare ancora in Italia anche nei prossimi anni e il Milan sorride. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.