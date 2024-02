Addio allo storico dirigente: lutto nello sport italiano

Ennesimo lutto nello sport italiano: scompare lasciando un vuoto immenso e difficile da colmare lo storico dirigente

Una velo di tristezza e dolore avvolge lo sport italiano. Il destino sembra essersi accanito con i rappresentanti di quello che non è semplicemente il passatempo preferito degli italiani e non solo.

Arrigo Sacchi, il vate di Fusignano che con il suo Milan ha sprovincializzato il calcio italiano, ama ripetere che il calcio, così come lo sport in generale, è ‘la cosa più importante di quelle meno importanti’. Eppure, troppo spesso dimentichiamo che è proprio ciò che è futile, inutile a dare un senso, a colorare le nostre esistenze, altrimenti anonime e grigie.

E, infatti, gli uomini ambiscono a elevarsi da un’esistenza di mera sussistenza, ossia confinata nello stretto perimetro del soddisfacimento dei bisogni primari (nutrirsi, proteggersi e riprodursi), ragion per la quale inseguono spasmodicamente quell’intera gamma di emozioni che anche un evento sportivo sa regalare.

Eppure, quasi mai i tifosi tributano i giusti onori a quelle figure professionali che lavorando dietro le quinte con passione, dedizione e spirito di sacrificio consentono ai nostri idoli degli stadi e dei palazzetti dello sport di imbastire lo ‘spettacolo più bello e amato’ al mondo. E ora una di queste preziose figure, uno storico dirigente, se ne è andato per sempre.

Lutto nell’atletica italiana: addio a Mario Svizzero, storico dirigente abruzzese

Si allunga sempre di più il doloroso elenco dei tanti sportivi che negli ultimi mesi sono passati a miglior vita e ai quali nelle ultime ore si è aggiunto Mario Svizzero, storico dirigente e tecnico della società di atletica Hadria Pescara della quale è stato uno dei fondatori.

Un malore improvviso lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato a pochi giorni (31 marzo) dal suo 82esimo compleanno. Esperto tecnico dei salti, specialità nella quale ha fatto da mentore a tanti giovani talenti, molti dei quali pescati nel mondo della scuola che ha frequentato per anni come insegnante di educazione fisica, Mario Svizzero è stato in pista fino al suo ultimo giorno di vita.

Del resto, la passione per l’atletica l’ha ereditata dal padre Rosario che è stato uno dei fondatori del Comitato Regionale abruzzese della Federazione di Atletica leggera tant’è vero che in origine il Centro di Avviamento allo Sport dello Stadio ‘Adriatico Cornacchia’ di Pescara portava il suo nome.

Comunque, nella vita di Mario Svizzero c’è stato spazio anche per l’impegno politico avendo ricoperto negli anni Ottanta e Novanta di consigliere regionale. Una vita piena e al servizio della sua comunità, quella di Mario Svizzero, che ora purtroppo volge al termine, con l’intero movimento dell’atletica abruzzese, dal Presidente Massimo Pompei ai consiglieri regionali e a tutti i tesserati, che si stringe in cordoglio attorno alla sua famiglia.