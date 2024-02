Alcaraz-Sinner, ora cambia tutto: per lo spagnolo c’è un rischio enorme

Jannik Sinner-Carlos Alcaraz, rischio enorme per lo spagnolo numero due del mondo: cambia tutto. Ecco tutti i dettagli

Jannik Sinner sembra inarrestabile, la versione 2.0 del ‘Cannibale’ dello sport per antonomasia, il fuoriclasse del ciclismo Eddy Merckx. Chi immaginava un calo del campione altoatesino dopo lo storico trionfo agli Australian Open si sbagliava di grosso. Sinner unisce la fantasia tutta italiana al rigore e alla disciplina teutoniche. Pochi giorni per festeggiare, dunque, e subito in campo per preparare il rientro dopo Melbourne.

E che rientro! Sinner ha ripreso da dove si era fermato visto che ha vinto l’Atp 500 di Rotterdam, 12° titolo in carriera, un trionfo che gli consente di scavalcare Daniil Medvedev al terzo posto del ranking Atp, secondo italiano di sempre dopo Nicola Pietrangeli.

E chi lo ferma più? È la domanda che si pongono tutti, tifosi, addetti ai lavori, commentatori e lo stesso Carlos Alcaraz, attualmente nr 2 al mondo, che sente sul collo il fiato del campione di San Candido visto che ora cambia davvero tutto.

Alcaraz-Sinner, ora cambia tutto: ecco i possibili scenari

Lo sport vive di rivalità, non fa eccezione il tennis che dopo l’epopea dei ‘Big Three’, Djokovic, Federer e Nadal, si appresta a viverne un’altra con protagonisti Sinner e Alcaraz. Come detto, l’altoatesino è appena diventato il numero tre del mondo ma già mette nel mirino la seconda piazza dello spagnolo.

A quando l’eventuale sorpasso? Ebbene, l’account di ‘X’, TelegrammidiTennis, ha stilato una tabella delle possibili combinazioni che potrebbero consentire a Sinner di scavalcare Alcaraz al termine del Masters 1000 di Indian Wells, in calendario dal 6 al 17 marzo.

Nel deserto californiano Alcaraz (9105 punti) dovrà difendere i 1000 punti della vittoria dell’anno scorso mentre Sinner (8270 punti) i 360 punti della semifinale. Nel peggiore (per Sinner) dei casi Alcaraz potrebbe presentarsi con 395 punti di vantaggio su Sinner all’inizio di Indian Wells. Come recuperarli? Se Alcaraz andasse in finale, a Sinner non basterebbe nemmeno vincere il torneo (Alcaraz resterebbe con 45 punti di vantaggio).

Il sorpasso potrebbe avvenire:

– Se Sinner vince il torneo e Alcaraz non va oltre la semifinale

– Se Sinner arriva in finale e Alcaraz non va oltre i quarti di finale

– Se Sinner arriva in semifinale e Alcaraz perde la prima partita.

Infine, dopo Indian Wells c’è Miami dove a Jannik scadranno più punti che a Carlos (600 vs 360), di conseguenza in caso di sorpasso potrebbe esserci l’immediato controsorpasso. In sintesi: a meno di un crollo di uno dei due, lo scenario più probabile è che lo spagnolo rimanga il numero 2 fino al termine del Masters 1000 di Miami, con un vantaggio su Sinner identico a quello attuale. Ovviamente tale scenario può essere sconfessato da un rendimento di Alcaraz tra Rio e Indian Wells peggiore dell’anno scorso a fronte di uno di Sinner migliore.