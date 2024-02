Allegri lo fa fuori e cambia modulo: rivoluzione fino a fine stagione

Scatta la rivoluzione in casa Juventus, con il cambio modulo in casa bianconera che vede escluso un titolare, a favore del nuovo assetto tattico.

I bianconeri non riescono più a vincere, con diversi problemi che sono emersi per Max Allegri che si sta giocando il posto in panchina perché, dopo aver convinto parzialmente, il “non gioco” sta portando a risultati terribili tra Verona, Empoli e Inter, nelle recenti brutte prestazioni della Juventus.

Massimiliano Allegri, come ha fatto sapere uno dei quotidiani principali sportivi in Italia, starebbe pensando al cambio modulo che porterà così all’esclusione, fino a fine stagione, dalle rotazioni dei titolari, se il nuovo modulo dovesse poi essere confermato partita dopo partita, per la Juventus.

Juventus, cambio modulo: Allegri pronto a fare fuori un titolare

Fuori un titolare per quanto si vedrà a partire dal prossimo week-end, secondo quelle che sono le notizie sul cambio modulo che vedranno la Juventus cambiare faccia, già nella sfida che i bianconeri giocheranno contro il Frosinone.

Un cambio modulo “in attesa di Soulè”, calciatore proprio del Frosinone, attualmente in prestito dai bianconeri, che quando tornerà alla Juventus, occuperà proprio quella posizione di campo che sarà occupata, per ora, da un altro degli esterni che vivrà un’esperienza inedita nel tridente.

Fuori Kostic dalla formazione dei titolari alla Juventus, Allegri pensa al 4-3-3 e starebbe lavorando su questo alla Continassa. Con Vlahovic e Chiesa, nei tre attaccanti, sarà il serbo ad essere “sacrificato”.

Ultime Juventus: chi gioca nel tridente? Fuori Kostic dalle idee di Allegri

Fuori Filip Kostic tra le idee di Allegri per il suo tridente, accanto a Vlahovic e Chiesa ci sarebbe un terzo inedito esterno. Perché dopo aver occupato il ruolo di terzino mancino e poi esterno a tutta fascia, a stare nel tridente del 4-3-3, sarebbe infatti Andrea Cambiaso, l’ex Genoa pronto a prendersi il reparto offensivo della Juventus. Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, Kenan Yildiz non riesce ancora a coesistere con i due sopracitati e pertanto, per trovare un equilibrio, il jolly potrebbe essere appunto Cambiaso per Max Allegri e la sua rivoluzione alla Juventus.

Juventus, prove d’addio per Kostic: era già successo in estate

Era già successo in estate, Filip Kostic sembra proprio non rientrare nei piani della Juventus e Giuntoli potrebbe lavorare così alla separazione. L’esterno bianconero ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026, per altre due stagioni dunque che, in ogni caso, non vivrà in bianconero. Il serbo, infatti, potrebbe andare a giocare altrove e chissà se sarà ancora in Serie A oppure no. La Juve valuta il suo cartellino almeno 5-10 milioni e non lo farà via per meno.