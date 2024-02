Arriva con Thiago Motta: c’è ottimismo, il colpo è vicino

Thiago Motta potrebbe approdare sulla panchina della big di Serie A insieme ad uno dei suoi gioielli più preziosi: la doppietta prende quota.

Prosegue il lavoro eccezionale firmato Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano non smette di stupire e il suo Bologna è riuscito a superare brillantemente anche l’ostacolo Lazio fra le mura dello Stadio Olimpico. Tre punti molto pesanti in chiave qualificazione Champions, un obiettivo evidentemente alla portata della compagine rossoblù a dispetto delle premesse di inizio stagione.

Questo è il bello del calcio: le sorprese sono costantemente dietro l’angolo e non bisogna mai dare nulla per scontato. Thiago Motta, dal canto suo, preferisce non concentrarsi troppo per adesso sulla massima competizione europea, d’altronde basta poco affinché il castello crolli miseramente.

Necessario rimanere con i piedi per terra, mantenendo la consapevolezza che ci sono squadre più attrezzate del Bologna sulla carta per tagliare uno dei traguardi più rilevanti del campionato. Vero comunque che la Serie A potrebbe ottenere un altro posto valido per la Champions, ma non è detto che tale scenario si verifichi.

Insomma, meglio andare avanti con cautela, senza distogliere l’attenzione dai frequenti impegni di campo. Allo stesso tempo, però, le voci di calciomercato diventano sempre più intense, in vista della prossima sessione estiva dei trasferimenti.

Calciomercato Milan, destino segnato per Pioli: prende quota la combo Thiago Motta-Zirkzee

Neanche a dirlo, quello di Thiago Motta è un profilo che stuzzica la fantasia delle big italiane, poiché l’ex Paris Saint Germain ha dimostrato di avere delle capacità fuori dal comune. Sia sotto l’aspetto tattico che per quanto concerne la gestione di un gruppo di calciatore. Non è un caso, infatti, che il Milan stia valutando concretamente tale opzione al fine di rimpiazzare Stefano Pioli. I rossoneri, finora, si sono resi protagonisti in negativi di un’annata sportiva decisamente altalenante, ricca di passi falsi.

L’ultimo in ordine cronologico è giunto sul campo del Monza di Raffaele Palladino, che ha rifilato un sontuoso poker ai cugini lombardi. La fiducia generale nei confronti di Pioli è ormai ai minimi storici, perciò la probabilità di un matrimonio con Thiago Motta non è affatto bassa. Anzi la pista appare sempre più calda, sebbene sia Antonio Conte la prima scelta del ‘Diavolo’.

Aggiungiamo che il tecnico del Bologna porterebbe volentieri con sé Joshua Zirkzee in quel di San Siro, con l’attaccante olandese che gradirebbe eccome la meta. Ma per strappare Zirkzee ai rossoblù servirà un’offerta assai sostanziosa. In tal senso, ricordiamo che il Bayern Monaco vanta un diritto di recompra fissato a 40 milioni di euro, ragion per cui si partirà dalla soglia in questione.

Inoltre, la scadenza del contratto del numero 9 della squadra emiliana è prevista per il 30 giugno del 2026 e il Bologna, ovviamente, non è disposto a scendere a compromessi più di tanto. Il Milan, comunque, potrebbe davvero mettere a referto questa combo potenzialmente micidiale. Staremo a vedere cosa succederà.