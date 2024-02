Caressa spiazza tutti: ‘terremoto’ Juve

Fabio Caressa dal suo salotto di Sky Sport ha spiazzato tutti con l’ultima dichiarazione che riguarda il futuro della Juventus e del suo allenatore

Il giornalista della televisione satellitare ha bene in mente quello che potrebbe essere lo scenario e ha coinvolto anche Alex Del Piero nella discussione. Cosa aspetta i bianconeri per la prossima stagione?

La Juventus si è fermata a San Siro. Dopo la pesante sconfitta contro l’Inter, non nel punteggio ma nel gioco, i ragazzi di Allegri sembrano aver alzato bandiera bianca. Al di là del profilo basso mantenuto adesso nelle dichiarazioni mediatiche, alla Continassa c’era il sogno di poter fare lo sgambetto ad Inzaghi e magari andarsi a riprendere uno Scudetto da assoluta outsider. Purtroppo per i bianconeri, però, i valori tecnici sono venuti prepotentemente a galla durante la sfida del Meazza e l’Inter ha preso definitivamente il volo.

La sconfitta interna contro l’Udinese e il pareggio esterno con il Verona non hanno fatto altro che aggravare la situazione in casa bianconera e rimettere in discussione anche il secondo posto. Massimiliano Allegri era stato bravo ad allontanare le critiche sul suo operato grazie ai risultati sorprendenti delle prime 20 giornate, mentre ora è ripiombato in un clima di assoluto dibattito. Molti lo vorrebbero via dalla Juventus già al termine di questa stagione, altri addirittura esonerato. Fatto sta, che secondo quello che trapela da fonti di mercato quasi al 100% non lo vedremo sulla panchina della Vecchia Signora nel 2024/2025.

Juventus, Del Piero non risponde a Caressa su Allegri: il suo futuro è comunque segnato

A parlare della situazione Juventus è stato anche Fabio Caressa con i suoi ospiti di Sky Calcio Club. All’interno del salotto domenicale era presente anche Alex Del Piero, messo alle strette dal giornalista romano proprio sul futuro di Allegri.

“Tu lo terresti?”, ha domandato Caressa, al che l’ex capitano ha risposto: “Lo sai che non ti risponderò mai a queste domande Fabio. Se un giorno dovessi decidere potrei rispondere ma se non decido niente non dico nulla”. Il riferimento è ovviamente anche al presunto ruolo di presidente onorario della Juventus che Elkann vorrebbe affidargli, con un nuovo corso che prevedrebbe anche il rientro di Giorgio Chiellini come dirigente capo dell’area tecnica. Per ora solo rumors ma che hanno infiammato molto la piazza.

Del Piero ha comunque proseguito il discorso su Allegri dicendo che una soluzione così complessa merita più tempo per essere analizzata e che non dovrebbero essere prese delle decisioni affrettate. Di certo anche per lui si tratta di un’occasione persa non aver sfruttato quel -2 dall’Inter a meno di metà campionato dal termine. Vedremo se proprio questo aspetto sarà la spada di Damocle sul futuro di Allegri.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI