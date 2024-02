Comprano Di Gregorio: accordo a 20MLN

Già si scaldano i motori del calciomercato in vista della prossima stagione e si parla di quello che può accadere con il portiere del Monza Di Gregorio.

Perché la prossima estate può cambiare squadra subito il portiere classe 1997 che in questi anni ha dimostrato di essere uno dei migliori in Italia e su cui si può veramente puntare anche ad alti livelli. I numeri che sta facendo sono impressionanti e che permettono al Monza di poter anche quest’anno andare a trovare una salvezza tranquilla. Michele Di Gregorio ha stupito tutti e ora il calciomercato può rivelarsi decisivo per lui in estate e la sua carriera, quando andrà a giocare per una grande squadra anche stesso in Italia.

Il Monza non ha intenzione di mettergli i bastoni tra le ruote e potrebbe subito far partire la ricerca di un sostituto. Perché in questo momento sono diverse le squadre che vogliono provare a prenderlo subito e ci sono alcune società a cui non ci si può permettere di dire di no, soprattutto per il giocatore che sta dimostrando grande professionalità e ora sembra pronto a meritarsi un top club per fare il salto definitivo della sua carriera. Di Gregorio è pronto a firmare con un altro club di Serie A.

Calciomercato Serie A: comprano Di Gregorio

Diverse le società che hanno messo gli occhi su Di Gregorio quest’anno per comprarlo in vista dell’estate di mercato. Perché è arrivata la conferma che in Italia è uno dei migliori ad oggi e lo dimostrano anche i numeri. Addirittura 11 le porte imbattute in Serie A a poco più di metà stagione con un club che lotta per la salvezza. Il grande merito è il suo per aver spesso impedito gol agli avversari con i suoi miracoli.

Grande attesa per i movimenti che potrebbero esserci in estate, in particolare aspetta con ansia il portiere del Monza quello che può essere il suo futuro. Perché Juventus, Milan, Roma e Napoli pensano di comprare Michele Di Gregorio e provare a dare una svolta in porta in vista delle prossime stagione. C’è una squadra su tutti che però sembra aver deciso di affondare il colpo.

Arriverà il salto di qualità per il portiere perché su tutti c’è la Juventus che vuole comprare Di Gregorio per affiancarlo a Szczesny il prossimo anno e poi lanciarlo come titolare per il futuro. Il calciatore ha una valutazione di 20 milioni di euro fatta dal Monza per cedere Di Gregorio e ora la Juve è avanti a Milan, Roma e Napoli.