Conte al Bayern Monaco, è tutto vero: ci sono già le cifre

Antonio Conte può davvero diventare il prossimo allenatore del Bayern Monaco: svelate le cifre, tifosi in fermento.

Antonio Conte è probabilmente l’allenatore più corteggiato tra quelli che sono attualmente senza squadra. Il tecnico salentino, senza panchina da circa un anno dopo aver lasciato il Tottenham a marzo 2023, ha voglia di tornare in pista e sta valutando le tante offerte che gli sono pervenute in questi mesi. Il nome dell’ex CT della Nazionale italiana è stato accostato a tanti club, sia italiani che esteri.

In Serie A la squadra più interessata sembra essere il Milan, ma anche Roma e Napoli continuano a sognare di rilanciare le proprie ambizioni con un allenatore che certamente infiammerebbe le rispettive piazze. In più c’è sempre quel possibile ritorno alla Juve in caso di addio di Allegri. E se il futuro di Conte fosse ancora una volta fuori dall’Italia? Nelle scorse ore la Bild ha lanciato un’indiscrezione clamorosa: il Bayern Monaco vuole assolutamente portare il 54enne all’Allianz Arena.

Dopo i recenti risultati negativi, sia in Bundesliga che in Champions, la rabbia dei tifosi si è scatenata soprattutto contro Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco ha un contratto con i bavaresi fino al 2025 ma tutto lascia pensare che questi saranno davvero gli ultimi mesi sulla panchina dei campioni di Germania in carica.

Conte al Bayern Monaco: svolta clamorosa, si può fare

La dirigenza bavarese vede in Conte l’uomo giusto per riportare il Bayern in vetta sia in Germania che in Europa: un corteggiamento che stuzzica molto lo stesso tecnico salentino, che vede nella serietà e nella professionalità dello storico club tedesco le caratteristiche ideali per lavorare nel migliore dei modi.

La voce su Conte al Bayern Monaco è diventata sempre più forte nelle ultime ore e anche Sisal indica la destinazione bavarese come quella più probabile per l’ex allenatore di Juve, Inter e Chelsea. Dando uno sguardo alle ultime quote, infatti, si nota subito come l’approdo di Conte all’Allianz Arena viene dato a 3.00, esattamente come un suo eventuale sbarco al Milan.

Molto più indietro la Roma: l’arrivo dell’allenatore leccese nella Capitale è dato a 7.50. Ancora meno probabile un suo ‘sì’ al patron De Laurentiis: Conte allenatore del Napoli nella prossima stagione, secondo le quote Sisal, è dato a 9. Niente da fare nemmeno per la Juventus: il ritorno dell’ex giocatore e allenatore bianconero è quotato a 12. Sullo sfondo PSG (20), Manchester United (25) e Liverpool (25).