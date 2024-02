Epurazione totale: con Allegri via in 5

Massimiliano Allegri verso l’addio alla Juventus e non sarà il solo: via dai bianconeri anche cinque giocatori, sarà esodo

Quanto accaduto alla Juventus nelle ultime settimane potrebbe essere molto significativo per il futuro del club bianconero. Risultati che non sono stati conformi alle aspettative per la squadra piemontese, allontanatasi dalla corsa scudetto e con limiti evidenti emersi nelle recenti sfide, in cui la compagine di Allegri ha raccolto appena due punti in quattro giornate.

Ci si attendeva decisamente di più e se perdere nello scontro diretto con l’Inter poteva essere fisiologico, di certo non ha fatto piacere a nessuno pareggiare con Empoli e Verona ed essere sconfitti dall’Udinese. La sensazione è che l’allenatore abbia esaurito il suo compito, nel secondo ciclo della sua vita in bianconero.

Era stato richiamato per vincere, ma le cose sono andate diversamente. Lo scorso anno, non soltanto per colpa sua, viste le vicende che hanno riguardato il club. In questa annata, sta riuscendo di sicuro a riportare la Juventus verso la qualificazione in Champions League, ma per il futuro servirà altro.

Juventus, cambia tutto: via Bremer e altri quattro

È una Juventus che guarda al domani, pensando a un modello assai differente dal punto di vista della pianificazione economica e calcistica. Per questo, a fine stagione le strade con il tecnico livornese si separeranno, per andare alla ricerca di un allenatore che proponga un tipo di gioco più moderno e più europeo. I cambiamenti però riguarderanno anche buona parte della rosa. Per alcuni giocatori, è giunto il momento di dire addio alla maglia bianconera.

La cessione pesante per finanziare il mercato potrebbe essere quella di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è un giocatore di sicuro affidamento, ma lo cercano tanti club importanti e potrebbero arrivare offerte irrinunciabili.

Il Manchester United potrebbe mettere sul piatto un assegno da oltre 60 milioni di euro, che per le casse del club farebbero comodo eccome. Si proverà a monetizzare anche da altri addii. Quello di Moise Kean e quello di Iling-Junior, giocatori che non sembrano rientrare nei piani futuri e che hanno diverse pretendenti.

Un incasso considerevole potrebbe arrivare anche da Soulè, che si sta mettendo in luce nel prestito al Frosinone, mentre Alex Sandro, giunto alla fine del suo contratto, non rinnoverà e questo permetterà di risparmiare su un ingaggio pesante.