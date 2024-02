Esonero Pioli, svelato il reale motivo: “È una vergogna”

Il Milan di Stefano Pioli avanza in Europa League nonostante la sconfitta contro il Rennes: l’esonero del tecnico romagnolo è già deciso.

I rossoneri, forti del risultato della scorsa settimana, hanno preso sottogamba la partita in terra francese e hanno perso una partita pesantissima che ha creato non pochi problemi. Il 3-2 maturato al Roazhon Park è stato il frutto di una prestazione non perfetta da parte della squadra italiana che, con quasi tutti i titolarissimi in campo, non è riuscita a imporre il proprio gioco e il proprio ritmo alla partita.

Nonostante la sconfitta, però, il Milan è passato agli ottavi di finale di Europa League e continuerà il percorso europeo, con l’obiettivo di vincere la competizione. Eppure la posizione di Stefano Pioli è tornata a essere fortemente in bilico e ora ci sono nuove voci sull’esonero.

Milan, esonero Pioli: arriva una voce

Il Milan di Stefano Pioli accede agli ottavi di finale di Europa League ma non lo fa nel migliore dei modi. Il K.O. contro il Rennes ha creato non pochi problemi al futuro del tecnico romagnolo che ora deve tornare ad affrontare a viso aperto la situazione relativa alla sua panchina.

La sconfitta con il passaggio del turno è un punto di non ritorno che crea ulteriore spaccatura nell’ambiente rossonero.

Secondo le ultime notizie, l’esonero di Pioli è una possibilità concreta che per alcuni andrebbe messo in pratica nell’immediato.

Esonero Pioli, i tifosi vogliono l’addio immediato: è #PioliOut

La sconfitta del Milan ha creato forti malumori nell’ambiente. I tifosi rossoneri vogliono l’addio immediato del tecnico perché non sono assolutamente contenti di quanto visto in campo a Rennes e della sonora sconfitta maturata questa sera.

Sui social network si è aperta una clamorosa protesta nei confronti di Pioli con i tifosi che hanno mandato in tendenza l’hashtag #PioliOut. In moltissimi hanno tweettato chiedendo alla società di salutare immediatamente il tecnico per avviare immediatamente un altro corso. Non è dello stesso avviso, però, la società che, invece, intende continuare con l’attuale mister almeno fino alla fine della stagione.

“Giocare così è davvero una vergogna, anche se siamo agli ottavi non è accettabile questa prestazione”; “#PioliOut, non ci sono più chance. Giocare in Europa League è già una vergogna, poi perdere con il Rennes è anche peggio”; “Ehi, Milan, cosa aspettare a mandare via Pioli?”; sono solo alcuni dei tweet pubblicati su X da parte di centinaia di tifosi rossoneri.

Milan, esonero Pioli? Sì ma solo a fine stagione

L’esonero di Stefano Pioli dal Milan sembra una certezza ma solo a fine stagione. In questo momento la società vuole confermarlo per affidargli la panchina anche per le prossime partite europee.

A maggio la società deciderà a quale allenatore affidarsi per la prossima stagione per iniziare in un nuovo ciclo vincente che deve necessariamente partire da zero per puntare alla vetta.