Il Milan si libera di Pioli: futuro in Serie A, decisione presa

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere lontano dal Milan con il tecnico che è finito nel mirino di un’altra big italiana.

Il ko in casa del Monza ha riaperto le discussioni riguardanti un possibile esonero di Stefano Pioli al termine della stagione in corso. Il 2024 (fatta eccezione per la Coppa Italia) aveva regalato ai rossoneri una serie di risultati utili consecutivi che avevano portato i più ottimisti a vedere un Milan addirittura pronto a reinserirsi nella lotta per lo scudetto.

La sconfitta contro il Monza invece ha fatto ripiombare Maignan e compagni a grande distanza dall’Inter capolista con i rossoneri che ora si guardano alle spalle da Atalanta e Bologna che stanno mettendo in fila una lunga serie di risultati positivi.

Il futuro di Pioli appare quindi di nuovo in dubbio e il tecnico ora potrebbe salutare per accasarsi in un’altra big del nostro campionato, anch’essa incerta su quello che sarà il suo futuro dopo una stagione sicuramente parecchio tribolata.

Calciomercato, nuova big italiana per Stefano Pioli

Una delle squadre che starebbe pensando a Pioli per la prossima stagione è la Roma. Il club giallorosso ha affidato la panchina a Daniele De Rossi per il dopo Mourinho e finora è andata bene: il 40enne romano ha collezionato quattro vittorie su cinque partite conquistando la fiducia di tutto l’ambiente.

Il futuro dell’ex capitano giallorosso sulla panchina della Roma è però ancora tutto da scrivere e saranno decisivi i risultati a fine stagione tra Europa League e campionato. Nel frattempo la dirigenza si sta cautelando valutando le possibili opzioni per la panchina della prossima stagione ed uno dei nomi in pole è proprio quello di Stefano Pioli. L’ex allenatore della Lazio potrebbe così tornare nella capitale, questa volta però per un’avventura con i giallorossi.

Molto dipenderà da quello che sarà il futuro del tecnico emiliano al Milan. Il suo contratto con i rossoneri lo lega al club meneghino fino al giugno del 2025 con la società che eviterebbe volentieri di pagare due allenatori in vista della prossima stagione. Vero però che da tempo circolano le voci su un possibile arrivo di Antonio Conte in rossonero: parte della dirigenza spinge per avere l’ex ct della nazionale italiana in panchina.

Se Stefano Pioli dovesse accordarsi con un’altra squadra per il Milan ci sarebbe anche un grande risparmio sul monte ingaggi, non dovendo riconoscere all’ex Parma e Bologna lo stipendio fino al termine del prossimo campionato. Incroci che potrebbero dare vita ad un valzer delle panchine, legato però ai risultati di questa stagione.