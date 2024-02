Infortunio Thuram: che tegola per l’Inter, lunghi tempi di recupero

Lunghi tempi di recupero per quanto riguarda l’infortunio di Marcus Thuram, secondo quanto annunciato dall’Inter.

Un comunicato ufficiale arrivato nel corso dell’ultima ora con la possibilità di vedere lontano dal campo, per un lungo periodo, il talento dell’Inter che non sarà a disposizione per Simone Inzaghi, complicando le cose nel reparto offensivo dei nerazzurri.

In un brutto momento perché, per i nerazzurri, è clou il periodo che sta vivendo in questa stagione. In Serie A sta tentando l’allungo dalla Juventus che insegue, mentre in Champions League c’è bisogno di dare un segnale dopo la vittoria già ottenuta con l’Atletico Madrid a San Siro, per procedere verso la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, volendo ottenere un buon risultato nella sfida di ritorno al Metropolitano.

Infortunio Thuram: l’annuncio dell’Inter manda in apprensione Inzaghi

L’infortunio di Thuram è il tema caldo in casa Inter e i tifosi attendevano un responso. Lo stesso, è arrivato nel corso di quest’ultima ora quando l’Inter, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato quanto è emerso dalla clinica dove ha sostenuto gli esami strumentali lo stesso calciatore francese.

Il partner di reparto di Lautaro Martinez lo lascerà solo per un periodo che rischia di essere lungo, ma molto dipenderà dalle risposte che avrà lo stesso calciatore nel corso dei prossimi giorni e nel periodo del suo iter riabilitativo.

Secondo quanto annunciato dall’Inter, Marcus Thuram ha subìto un’elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra. Un problema che rischia di farlo restare fuori per infortunio per alcune settimane, complicando i piani di formazione di Inzaghi.

Inter: il comunicato ufficiale sull’infortunio di Marcus Thuram

Questa mattina, dopo le visite mediche sostenute da Marcus Thuram, l’Inter ha annunciato le condizioni del suo calciatore. È arrivato, infatti il responso dopo gli esami strumentali: “Il calciatore Marcus Thuram ha sostenuto questa mattina le visite mediche, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato una elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno costantemente monitorate e rivalutate poi nei giorni a seguire”.

Ultime su Thuram: quando torna e quali partite salterà

Per un infortunio di tale tipo, i tempi di recupero vanno dalle 2 alle 8 settimane, dipende dalla reazione che avrà il calciatore sulla riabilitazione sulla quale lavorerà ora con lo staff medico dei nerazzurri. Quasi sicuramente dunque salterà la sfida del prossimo week-end contro il Lecce, per poi essere assente anche nel recupero con l’Atalanta di mercoledì prossimo. Nella speranza di Thuram, così come in quella di Simone Inzaghi, c’è quella di essere quantomeno a disposizione del tecnico di Piacenza per Atletico Madrid-Inter.