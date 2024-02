Juventus, è già deciso: firma un altro contratto, ha l’accordo

La Juventus sta già valutando le mosse future da mettere a segno, tra nuovi acquisti e cessioni: deciso chi andrà via e chi dovrà restare.

I bianconeri stanno portando avanti una stagione molto particolare e intensa, fatta di alti e bassi che rischiano di compromettere il futuro di alcuni calciatori. Non tutti si stanno comportando benissimo in campo e per questo motivo è stato già deciso chi dovrà andare via e chi resterà per continuare nel progetto vincente iniziato questa stagione.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono già al lavoro per migliorare la rosa in tutti i reparti con molti acquisti nuovi che possono essere utilissimi per la prossima Champions League, che sarà ancora più difficile di quella attuale.

Juventus: già deciso il futuro, presa una decisione importante

La Juventus ha in mente un progetto molto serio da cui ripartire per tornare a vincere trofei importanti e tornare in cima all’Olimpo dei club più importanti del mondo. Dopo le difficoltà estreme vissute nella passata stagione, con le penalizzazioni economiche e amministrative che hanno portato all’esclusione dalle coppe europee e alla rivoluzione societaria per tornare a brillare.

Il futuro della Juventus passa sicuramente dagli obiettivi da raggiungere in questa stagione, ma anche dalle mosse di mercato che saranno fondamentali per far tornare fortissima la squadra bianconera.

Secondo le ultime notizie di casa Juventus, uno dei calciatori cardine per Massimiliano Allegri ha raggiunto un nuovo accordo e firma un nuovo contratto nei prossimi giorni.

Juventus, Rugani totem per Allegri: pronto il rinnovo

In casa Juventus va delineandosi pian piano il futuro di tantissimi calciatori. Tra coloro che hanno già firmato e chi sta definendo gli ultimi accordi per il rinnovo di contratto c’è anche Daniele Rugani. Il roccioso difensore italiano è stato spesso vicino all’addio ma poi Massimiliano Allegri ha sempre bloccato la sua cessione perché lo ritiene uno dei suoi fedelissimi e non vuole farne a meno.

Nei momenti più delicati della stagione e di maggiori difficoltà dal punto di vista difensivo a causa di infortuni e squalifiche, Daniele Rugani si è sempre fatto trovare pronto e la Juventus è pronta a offrirgli il rinnovo di contratto.

La storia d’amore tra Rugani e la Juventus può andare avanti ancora a lungo. Nelle prossime settimane verranno definiti i dettagli ma c’è l’accordo di massima per arrivare alla firma.

Rugani resta alla Juventus: annuncio dell’agente

Il contratto di Rugani con la Juventus scade a giugno ma la Juventus pare intenzionata a rinnovare. Il suo agente, Davide Torchia, ai microfoni di TMW ha parlato a chiare lettere del rinnovo.

“Abbiamo dato la nostra disponibilità per rinnovare“, ha affermato, “Giuntoli e la società sono molto soddisfatti del rendimento del giocatore ma c’è da trovare un accordo economico“.

Quando può arrivare la firma? “Ci sono tre mesi di campionato, credo che l’operazione si chiuderà nei prossimi due mesi, per non arrivare proprio a ridosso della scadenza del contratto del giocatore“.