Klopp lascerà il Liverpool al termine della stagione come ha già annunciato: affare in Serie A, la decisione è arrivata

Non finiscono i colpi di scena in casa Liverpool. Klopp è voglioso di nuove sfide per la sua carriera: ecco la verità emersa pochi minuti con l’indiscrezione del quotidiano La Repubblica. Il manager tedesco ha intenzione di puntare in alto con una pazza idea proveniente dal top club di Serie A pochi minuti fa.

Un manager che è diventato grande col passare degli anni. Considerato il perdente di sempre, è riuscito ad imporsi vincendo la Premier League e la Champions League alla guida del Liverpool. Da tante stagioni alla guida dei Reds, ora è voglioso di un’altra sfida per il prosieguo della sua carriera. Può arrivare subito in Serie A dopo i forti accostamenti degli anni passati: ecco tutta la verità.

Klopp in Serie A, la svolta decisiva: c’è l’indizio

Dal Borussia Dortmund al Liverpool, ma ora è sorta una nuova destinazione da urlo: ecco la verità sul futuro dell’allenatore tedesco Jurgen Klopp. Non finiscono i colpi di scena in ottica futura per puntare sempre più in alto: ecco la verità.

Un momento decisivo per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli: può dire addio senza raggiungere la semifinale di Europa League. Tanti nomi sul taccuino di Moncada ed Ibrahimovic: Klopp sarebbe in pole dopo aver annunciato che dirà addio al Liverpool al termine della stagione. Il manager tedesco non ha intenzione di continuare un club per il prossimo anno, ma ora tutto può cambiare con il forte pressing dei rossoneri.

Un’esperienza fuori dal comune mettendo in circolo una leadership davvero autentica. Ora il tedesco vuole continuare a sognare in grande con una nuova destinazione da urlo. I rossoneri cercheranno di arrivare fino in fondo in Europa League con il sogno di trionfare dopo tanti anni in campo internazionale.