L’agente di Di Gregorio rompe il silenzio: “Ecco dove andrà”

Aggiornamenti riguardo il futuro del portiere del Monza Di Gregorio: ecco le ultimissime in merito al futuro dell’estremo difensore.

C’è una novità sulla prossima squadra di Michele Di Gregorio. A rompere il ghiaccio è il procuratore del portiere che ha detto la sua riguardo questa situazione.

Protagonista di un ottimo avvio di stagione in Serie A, l’estremo difensore del Monza Michele Di Gregorio è entrato prepotentemente nella lista del club italiano.

Calciomercato: quale futuro per Di Gregorio?

Futuro in una big per il calciatore che già lo scorso anno era stato accostato a diverse società di Serie A.

Fra i migliori del campionato italiano, anche in questa stagione ha confermato le sue enormi potenzialità. In particolar modo, tra le società che lo stanno tenendo d’occhio per il futuro, ci sono: Juventus, Napoli ed Inter.

Ecco l’annuncio da parte dell’agente del Monza Michele Di Gregorio che ha rotto il silenzio e svelato il futuro del suo assistito.

Monza: cessione Di Gregorio, ecco dove può andare

Tre top club della Serie A hanno messo gli occhi sul portiere di proprietà del Monza, Michele Di Gregorio. Fra i migliori della Serie A, il valore dell’estremo difensore è quintuplicato rispetto all’ultima volta. E pensare che l’Inter l’aveva ceduto al Monza per soli 4 milioni di euro. Adesso i nerazzurri, per riprenderlo, dovranno versare nelle casse del club brianzolo almeno 20 milioni.

Sulle tracce di Di Gregorio ci sono anche Napoli e Juventus, con i bianconeri alle prese con il sostituto di Szczesny. Quale sarà la prossima destinazione di Michele Di Gregorio? A sbaragliare le carte l’agente Carlo Alberti Belloni che, ai microfoni di Sportitalia, ha fatto il punto della situazione riguardo l’eventuale trasferimento di Di Gregorio in una big del calcio italiano.

“È pronto per un top club. Dove andrà lo scopriremo nei prossimi mesi”.