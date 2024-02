Leao “via subito”: il prezzo è più che dimezzato

Rafael Leao è pronto ad andare via subito, già la prossima estate. Arrivano critiche dopo le ultime prestazioni in A, il prezzo è dimezzato

Rafael Leao non sta sicuramente attraversando la propria miglior stagione almeno in serie A. Il portoghese è sempre prezioso con le sue prestazioni, ha anche fornito assist (come a Theo Hernandez contro il Napoli) ma non riesce più a fare quello che un attaccante è chiamato a fare: segnare gol. Ne ha realizzati qualcuno in coppa, ma con il campionato sembra avere un pessimo rapporto. Ne ha realizzati solo tre e l’ultimo è datato settembre.

Se uniamo a questa scarsa vena realizzativa, anche qualche prestazione sicuramente sottotono e non sui suoi standard, ci troviamo davanti ad una delle peggiori stagioni da quando il classe ’99 è sbarcato in serie A. Ovviamente resta la stella di prima grandezza della squadra e Pioli fa fatica a rinunciare a lui. Quando succede, sono comunque dolori per la squadra rossonera come nel primo tempo di Monza. Insomma averlo o non averlo Leao non è la stessa cosa.

Il portoghese continua a non convincere la maggior parte della critica, e a questo punto non è escluso un addio la prossima estate. Potrebbe essere venduto al miglior offerente anche perché dopo la stagione difficile il suo prezzo potrebbe essere calato. Per non far scendere ancor di più le quotazioni, la società potrebbe decidere di cederlo adesso per arrivare a qualche altro big.

Leao via subito: il suo prezzo si è dimezzato!

Uno dei club interessati è sicuramente il PSG che deve sostituire con ogni probabilità Mbappè. Difficile, comunque, che la cifra richiesta dalla dirigenza sia lontana dalle tre cifre. Sul suo futuro e sulle sue prestazioni si è espresso l’agente FIFA Dino Zampacorta, intervenuto ai microfoni di Tv Play, parlando tra le altre cose proprio del portoghese.

“Leao è un fuoriclasse discontinuo” attacca il procuratore che poi spiega la sua strategia: “Io lo darei via subito la prossima estate, anche per 50 milioni di euro perché su 38 partite ne azzecca al massimo 15”. Poi arriva l’entrata a gamba tesa, in cui entra in ballo un paragone con Ibra: “Lo svedese segnava un sacco di gol contro le piccole, per lui tutte le partite erano uguali. Rafa, invece, a volte sembra che faccia un favore ai compagni a stare in campo. Preferisco chi sputa l’anima, non uno come lui”. Critiche forse eccessive ma per arrivare a dire ciò l’agente FIFA avrà avuto i suoi buon motivi. Leao non sta rendendo e questo apre le porte all’addio.

