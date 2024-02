Mourinho torna in panchina: allenerà ancora in Europa

José Mourinho torna ad allenare e lo fa ancora in Europa dopo l’esonero che ha ricevuto dalla Roma nelle scorse settimane, ora è pronto per un’altra grande panchina.

In arrivo una nuova sfida per l’allenatore portoghese che ha intenzione di riscattare quanto accaduto di recente in Italia. Perché è arrivato un altro e inaspettato esonero di Mourinho questa volta sulla panchina della Roma che ha deciso di sollevarlo dall’incarico a pochi mesi dalla scadenza contrattuale per provare a dare una scossa ad un progetto che sembra aver accusato un calo incredibile di risultati, gioco, entusiasmo ed armonia nello spogliatoio e nell’ambiente. Non sembrava che ci fosse più la grande unione che aveva portato il portoghese al suo arrivo. Perché alla fine il tecnico è stato messo da parte dalla società ma dopo che la squadra non lo seguiva più.

Un rapporto che è andato a sgretolarsi anche con l’ambiente rispetto l’inizio, nonostante al suo addio gran parte della tifoseria giallorossa ha mostrato grandi segnali di unione e amore verso il portoghese. Mourinho però ora è pronto a tornare ad allenare e in panchina con un altro top club in Europa.

Mourinho nuovo allenatore: torna in Europa

Si è parlato tanto dell’esonero di Mourinho dalla Roma e della scelta del nuovo allenatore per una squadra anche in Arabia Saudita con delle maxi offerte arrivate alla corte del tecnico portoghese. Alla fine però niente da fare, l’allenatore resterà ancora in Europa nei prossimi anni. Da capire che tipo di scelta sarà presa dall’allenatore portoghese per il suo futuro.

Perché è subito pronto a tornare in panchina Mourinho e a farlo con un club importante in Europa. A confermarlo è stato proprio lo stesso allenatore portoghese che nei giorni scorsi ha rivelato che non vede l’ora di giocare le grandi sfide Uefa come quelle di Champions League, per questo motivo occhio a quello che potrebbe accadere da un momento all’altro.

Per questo motivo ora potrebbe arrivare la decisione definitiva in base all’offerta giusta. Perché ci sono Manchester United, Chelsea, Bayern Monaco, Barcellona e altri club interessati ad ingaggiare Mourinho come nuovo allenatore dalla prossima stagione. Una scelta che può arrivare anche da parte del tecnico portoghese nei prossimi mesi e che può aprire ad un grande giro di allenatori, visto che molte squadre cambieranno.