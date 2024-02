Ribaltone in panchina: ecco un altro esonero

Nuovo ribaltone sulla panchina del club che ha deciso di esonerare il tecnico dopo le ultime brutte prestazioni: scelto già il sostituto

La stagione si fa sempre più complicata e la società ha voluto agire decidendo di mandare via il tecnico per tentare di risollevare le sorti della squadra che appare in caduta libera.

L’ultima sconfitta patita domenica in casa contro il Foggia per 2-0 è stata fatale a Giorgio Roselli, tecnico del Brindisi, che si è visto comunicare l’esonero da parte della società pugliese dopo alcune ore di riflessione. Subito dopo la sconfitta al Fanuzzi, i biancazzurri avevano indetto un silenzio stampa e già allora si aveva il sentore che qualcosa sarebbe cambiato, con la decisione finale arrivata nella giornata di mercoledì.

Con un comunicato ufficiale pubblicato attraverso i propri canali, il Brindisi ha annunciato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Roselli, ringraziandolo per la professionalità e l’impegno messi in questi 2 mesi di lavoro. Il tecnico si era seduto sulla panchina del club pugliese lo scorso 1° dicembre, ma le cose non sono andate come sperava ed il Brindisi ha optato per un nuovo cambiamento.

Brindisi, altro esonero: Roselli via, torna Danucci

Il Brindisi è in totale caduta libera e lo conferma l’ultimo posto nel gruppo C di Serie C. Il club pugliese ha conquistato la miseria di 17 punti in 27 partite e non ottiene un successo dallo scorso 10 dicembre quando andò ad imporsi 2-0 in quel di Sorrento. Un successo arrivato con Giorgio Roselli alla sua seconda partita alla guida dei pugliesi dopo la sconfitta al debutto contro il Crotone.

La vittoria sembrava potesse dare la svolta alla stagione del Brindisi con Roselli in panchina, ma così non è stato. Da allora sono trascorse 10 giornate dove i biancazzurri hanno collezionato 4 pareggi e 6 sconfitte, l’ultima in casa contro il Foggia che ha portato all’esonero del tecnico. Nel comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, il Brindisi ha anche annunciato chi sarà il sostituto di Roselli, confermando il ritorno di Ciro Danucci.

Allenatore dei pugliesi durante la prima parte di stagione, Danucci fu esonerato dal club lo scorso 28 novembre dopo la sconfitta contro il Virtus Francavilla che fu la settima consecutiva. Nonostante i risultati non positivi, il Brindisi ha voluto ridare nuovamente fiducia a Danucci anziché mettere a libro paga un altro allenatore, considerato che il club non naviga nell’oro.

Nelle ore subito successive alla sconfitta contro il Foggia, si era parlato di un possibile arrivo di Giovanni Zichella sulla panchina biancazzurra, ma alla fine si è optato per il ritorno di Danucci che ora ha una seconda chance per potersi riscattare. La salvezza per il Brindisi è lontanissima e dista ben 15 punti, ma i tifosi sperano in un moto di orgoglio della squadra per provare almeno a chiudere il campionato in zona play-out, evitando la retrocessione diretta