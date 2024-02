Scambio Juve-Roma: in arrivo l’affare dell’estate

Possibile scambio di mercato, tra Juve e Roma, nel corso della prossima sessione estiva di mercato. L’affare accontenterebbe entrambe

Juventus e Roma stanno attraversando un momento completamente diverso: i bianconeri arrivano da due pareggi e altrettante sconfitte in campionato, striscia negativa che ha interrotto il sogno scudetto dei ragazzi di Allegri. Per quanto riguarda i giallorossi, invece, l’esonero di Mourinho ha cambiato la stagione del club capitolino.

L’arrivo di De Rossi ha portato aria fresca all’interno di una squadra che si stava spegnendo giornata dopo giornata: nelle ultime cinque giornate di campionato sono arrivate quattro vittorie con la Roma consapevole di poter lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Champions League.

Tra i protagonisti, nel successo in casa del Frosinone, dobbiamo menzionare Huijsen: il centrale, che nella sessione invernale di gennaio sembrava destinato proprio al club neopromosso, alla fine ha scelto la Roma dove può giocare per obiettivi più importanti. Il destino ha voluto che fosse lui a sbloccare la partita contro i ragazzi di Di Francesco grazie ad un gol a dir poco meraviglioso.

Seconda rete stagionale per il classe 2005 dopo il colpo di testa nel quattro a zero contro il Cagliari. Difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, in marcatura e con la capacità di impostare l’azione senza dover ricorrere al lancio lungo. La sensazione è che siamo di fronte ad un predestinato: i prossimi mesi saranno fondamentali per Huijsen e un futuro non del tutto chiaro.

La Roma punta alla conferma di Huijsen: proposto Cristante

Il centrale è in prestito dalla Juventus e la società non sembra intenzionata a cedere, a titolo definitivo, un giocatore che può rappresentare il futuro dei bianconeri. La Roma invece proverà a tenerlo nella Capitale considerando anche le situazioni legate a Llorente (anche lui in prestito) e Smalling in scadenza di contratto nel 2025. Dal punto di vista economico si parla di una richiesta, da parte dei bianconeri, di trenta milioni di euro. Cifra importante con la Roma che potrebbe provare ad abbassarla con l’inserimento di una contropartita.

Uno dei punti fermi della Roma è, senza ombra di dubbio, Cristante. Il centrocampista, sia con Mourinho sia con De Rossi, rappresenta un giocatore imprescindibile vista la sua intelligenza tattica e la sua capacità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria.

Le caratteristiche dell’azzurro si inserirebbero perfettamente nel sistema di gioco bianconero con la Juve che, ricordiamolo, ha bisogno di rinforzare il proprio centrocampo. Possibile scambio tra Juve e Roma anche se risulta difficile immaginare una cessione di Cristante: il classe 1995 infatti è è fondamentale per il club capitolino.