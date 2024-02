Tegola pesantissima per l’Inter: salta le prossime partite

L’Inter deve fare i conti con una tegola pesantissima nelle ultime ore. Uno dei top player della squadra è finito ai box e sarà costretto a saltare i prossimi impegni

Il febbraio magico dell’Inter non si ferma ed è culminato nella pesantissima vittoria all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’1-0 di San Siro non lascia grosse certezze per il ritorno, dove ci sarà da confrontarsi con una trasferta molto complicata in Spagna, ma la prestazione della squadra è stata comunque convincente, a parte qualche errore di troppo sotto porta.

La serata di Milano ha restituito il boato per il gol decisivo di Marko Arnautovic, dopo qualche errore di troppo da parte del centravanti austriaco, ma anche una bruttissima notizia per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di uno dei suoi top player per le prossime settimane. Stiamo parlando di Marcus Thuram, la spalla perfetta di Lautaro Martinez con numeri impressionanti tra gol e assist in questa stagione.

Il francese è l’uomo che garantisce l’attacco alla profondità, la presenza in zona di rifinitura e anche la conclusione dell’azione, ma non potrà farlo per i prossimi appuntamenti in programma. Nei minuti finali del primo tempo, infatti, si è accasciato dopo un tiro dal limite dell’area, e dopo uno dei suoi scatti, perché ha sentito indurire l’adduttore della coscia.

Le condizioni di Thuram: come sta dopo l’infortunio contro l’Atletico Madrid

Inizialmente è rientrato in campo, ma si è subito capito che le sue condizioni non gli avrebbero permesso di tornare in campo nella ripresa, e così è stato. Per fortuna il problema di natura muscolare non sembra così grave: si tratta di un problema da valutare giorno per giorno, ma che potrebbe costringere l’attaccante a restare ai box per una ventina di giorni.

Il figlio d’arte non ci sarà sicuramente per le partite cruciali contro Lecce e Atalanta che chiuderanno il mese di febbraio, probabilmente neppure contro il Genoa, per non rischiare nulla.

L’obiettivo dello staff medico è rimetterlo a disposizione di Inzaghi, almeno per i convocati, per la partita contro il Bologna del 10 marzo, in modo da averlo di nuovo in condizione per il ritorno contro l’Atletico Madrid, in programma per il 13 marzo.

Senza di lui, spazio ad Arnautovic o Sanchez dal primo minuto: entrambi non potranno deludere nel momento cruciale della stagione ma al momento sembra essere avanti il bomber austriaco, che pure con l’Atletico ha dimostrato di essere in grande condizione contribuendo con il suo gol a portare a casa la fondamentale sfida di Champions.