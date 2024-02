Thiago Motta in una big: annuncio in conferenza

Thiago Motta lascia il Bologna? Annuncio in conferenza da parte dell’allenatore che ha deciso di dire la sua riguardo il futuro con il club rossoblù.

Nuove voci sul destino del tecnico che è in un momento di grande entusiasmo. Le vittorie e i successi del suo Bologna stanno dando smalto alla città che adesso sogna in grande con Thiago Motta in panchina.

L’allenatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, può chiudere la sua esperienza al termine di questa stagione. I dialoghi per il rinnovo non sono andati avanti con la società che è in attesa di una decisione da parte dell’allenatore.

Thiago Motta via da Bologna? Le ultime

Thiago Motta torna a parlare del suo futuro a Bologna e lancia un messaggio alle big che lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione ovvero Milan e Juventus su tutte.

Intanto, un tifoso ha già iniziato a raccogliere le firme per chiedere la permanenza a Bologna di Thiago Motta. A questa particolare iniziativa, ecco la risposta del tecnico.

“Sono fattori che sicuramente avranno un peso, quando sarà il momento di prendere una decisione. Io sono un uomo, oltre ad essere un professionista. E’ un lato emotivo da non sottovalutare. Io ringrazio la gente di Bologna per tutto questo affetto che mi dimostrato. Adesso è tempo di pensare alla prossima sfida di campionato contro il Verona. Dobbiamo fare un’altra grande partita per rendere questo popolo felice”.

L’attenzione di Thiago Motta è sulla partita di campionato contro il Verona. Non c’è tempo di pensare al suo futuro, bisogna avere l’ambizione per mantenere la scia della zona Champions.

“Ci stiamo giocando qualcosa davvero più grande di noi – ha ammesso Motta nel corso della conferenza stampa pre Hellas -. Domani servirà tanta concentrazione, il Verona sta bene ed è una delle squadre più in forma del campionato. E’ reduce da un pareggio contro la Juventus. Ha un allenatore valido che ha dato a questo gruppo un’identità di gioco, sanno come devono muoversi”.

Thiago Motta è il sogno di Giuntoli per la Juve

Giuntoli ha già tracciato il prototipo di allenatore da ingaggiare per la prossima stagione alla Juventus. In cima alla lista del dirigente bianconero c’è Thiago Motta che è il preferito dell’ex ds del Napoli. L’allenatore può essere quello giusto per continuare il percorso di crescita dei bianconeri, che vogliono continuare a puntare sui giovani talenti e a valorizzarli. Protagonista di questo tipo di percorso a Bologna, il tecnico è pronto per una grande piazza. Alla Juventus avrebbe l’opportunità di sperimentare il suo calcio offensivo e divertente che entusiasma i tifosi che, sui social, già hanno approvato l’eventuale scelta di nominare come nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta.