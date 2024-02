Tragedia sfiorata: assalto al bus della squadra, calciatori feriti

Il mondo del calcio, come è noto, è sempre attraversato da tensioni fortissime. Quanto accaduto, però, questa volta ha davvero dell’incredibile. Si è sfiorata la tragedia. C’è stato un assalto al bus della squadra e sono rimasti addirittura feriti diversi calciatori. Che, ovviamente, non dimenticheranno mai questo episodio in questione.

Quanto accaduto nel mondo del calcio, per la gravità della situazione, resterà probabilmente nella memoria di tutti gli appassionati di questo sport. Ed ovviamente in quella dei protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda. Il pullman della squadra in trasferta, infatti, è stato preso d’assalto da un gruppo numeroso di supporter avversari. La situazione è precipitata molto presto e si è rischiato davvero di realizzare una autentica tragedia. Diversi calciatori, negli scontri che si sono generati, sono rimasti feriti ed hanno temuto, in maniera inevitabile, per la loro vita. Andiamo a ricostruire in maniera dettagliata che cosa è accaduto.

Tragedia sfiorata, assalto al bus della squadra

Come è noto, gli episodi di violenza nel mondo del calcio sono davvero all’ordine del giorno in giro per il globo. Quanto accaduto, però, stavolta spaventa davvero tutti e riporta alla mente quanto accaduto di recente al Lione (all’epoca) di Fabio Grosso.

L’episodio in questione, però, è accaduto stavolta in Brasile, dove un gruppo di tifosi dello Sport Recife ha preso d’assalto il pullman che trasportava il Fortaleza. Mentre lasciava la Pernambuco Arena, il bus in questione è stato preso di mira con pietre e bombe. Attimi di autentico terrore, con diversi calciatori che sono rimasti anche feriti.

Assalto al bus del Fortaleza: calciatori feriti

I calciatori feriti sono stati ben sei, a conferma della portata di questo episodio di tensione. Questi i sei profili del Fortaleza che hanno riportato delle lesioni in seguito a questi scontri.

Si tratta del portiere Joao Ricardo con un taglio al sopracciglio, il terzino Gonzalo Escobar colpito alla testa, poi Titi, Dudu e Britez, insieme al centrocampista Sasha, sono rimasti feriti per delle schegge di vetro ed hanno perso molto sangue. In alcuni casi sono stati necessari anche dei punti di sutura, ed in alcuni casi anche ad una TAC. In ogni caso, tutti sembrano allo stato attuale delle cose fuori pericolo.