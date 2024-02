Altro addio dopo Klopp: “Non rinnovo”, la destinazione nel 2025

Altro addio in panchina, annunciato in conferenza stampa, che cambia per sempre il futuro di un club inglese e della stessa Premier League.

Non è mancata qualche contestazione per il tecnico, che ha praticamente portato il club al trionfo in Europa dopo anni di battaglie totali perché, la stessa società inglese, faceva fatica a primeggiare. Le recenti sconfitte hanno acceso non poche polemiche e chissà che non ci sia questo, dietro il mancato rinnovo e che porterà all’addio a fine stagione, con i saluti al club della Premier.

Futuro incerto, come svelano dall’Inghilterra e che trovano conferme nelle dichiarazioni fatte in conferenza stampa.

Addio dalla Premier: dopo Klopp, l’annuncio sulla separazione a fine anno

Il tecnico ha parlato pubblicamente del suo futuro che, a questo punto, risulta essere lontano non solo dal suo club, ma probabilmente anche dalla Premier League.

In questi ultimi giorni erano emerse voci circa il rinnovo del contratto, che è stato rifiutato come annunciato dallo stesso allenatore che ha voluto chiarire le proprie intenzioni, nel rispetto dei tifosi londinesi che comunque lo hanno contestato, per le ultime tre partite che hanno visto la squadra londinese perdere per tre gare di fila.

Una situazione che ha portato i tifosi degli Hammers ad esporre uno striscione di contestazione con scritto “Moyes out”, tecnico che potrebbe salutare infatti, ma non con esonero. Perché, proprio quest’oggi, David Moyes avrebbe annunciato la possibile separazione e senza rinnovo dal West Ham.

West Ham, Moyes annuncia l’addio: le parole in conferenza

“Mi hanno proposto un nuovo contratto, i proprietari mi hanno fatto una buona proposta, io sono sempre in contatto con loro. Però ho bisogno di tempo, voglio aspettare, non so se rinnoverò. Probabilmente deciderò soltanto a fine anno”. Stando a quanto riferiscono i media inglesi, la verità, è che a fine stagione andrà via dal West Ham. Solo un esonero, che non arriverà salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe far scattare l’addio immediato di Moyes dagli Hammers.

David Moyes è al West Ham dal 2019 e non va dimenticato che ha ottenuto la Conference League nella stagione 2022/2023, vittoria storica per il club inglese. Ma gli attriti con la tifoseria sembrano aver portato, ad oggi, una “ferita” insanabile, coi rapporti che sembrano ora compromessi.

Futuro Moyes: una big di Premier o futuro altrove

Una big di Premier nel destino di Moyes, tecnico che vorrebbe raccogliere l’eredità di uno dei club importanti del campionato inglese. Spazio non ce n’è però e occhio dunque alle ipotesi estere, con la possibilità di vederlo allenare in Arabia Saudita dove più di un club sembra essere interessato alla sua situazione contrattuale, in scadenza al prossimo 30 giugno 2024.