Annuncio in conferenza: stop per l’argentino, ecco quando tornerà

Sfida da non fallire per la squadra che arriva a questo match con grande attese e aspettative. Il tecnico, però, deve fare i conti con le assenze. E’ confermata, infatti, l’indisponibilità da parte dell’argentino che non sarà a disposizione del mister per questa delicata gara di campionato.

Annuncio in conferenza: nuovo stop per l’argentino

Ecco l’annuncio in conferenza dell’allenatore che ha chiamato a raccolta i suoi.

“Pretendiamo di più nonostante l’andamento dei risultati sia positivo, pretendiamo di più perché sappiamo di avere un potenziale più grande. Per quanto riguarda Lucca quando sai dell’importanza della gara e hai 200 gare in A reagisci in un modo, ha provato un po’ di frustrazione perché non riusciva a incidere, ma mi aspetto una bella partita contro il Genoa. Ho chiesto a Success se se la sentiva di entrare, non se l’è sentita perchè ha avuto un problema al flessore. Però è sbagliato prendere a capro espiatorio un singolo, siamo consapevoli di poter crescere tutti”.

Cioffi ha fatto il punto relativo all’infortunio del trequartista dell’Udinese Pereyra: “Lo recuperiamo per la Salernitana, lo vedo quinto, mezzala, seconda punta, punta, play e anche portiere. Vedo un giocatore che voglio in campo”.

Infine, Gabriele Cioffi, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Serie A contro il Genoa, in programma domani alle ore 20:45, si è soffermato anche sul Deulofeu che è ancora indisponibile per un problema al ginocchio.

Su Deulofeu: “Sono molto vicino a Gerard e continuerò ad esserlo perché è una persona speciale, nella mia prima avventura da tecnico è stato un elemento trascinante. Lo chiamo, gli devo ancora la famosa pizza che avevamo scommesso (ride ndr). Campione si era, campioni si resta, per l’infortunio sarà dura avere la meglio, è un ragazzo intelligente e motivato, ne parleremo tra tre quattro anni per un suo ritiro”.