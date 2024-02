Bomba Conte: nuovo club e sgarbo all’Inter

Dalla Germania sono convinti della fattibilità della trattativa: l’ex Inter potrebbe convincere uno dei top player in forza a Inzaghi

Uno degli allenatori più richiesti del momento per la stagione che verrà non può non essere lui, Antonio Conte. Da quasi due anni fermo dopo la fine dell’esperienza al Tottenham, il tecnico leccese ha tanta voglia di tornare ad allenare e, soprattutto, vincere in un club di alto livello.

E se negli ultimi mesi è stato accostato a diversi club italiani (prima al Napoli, poco dopo l’esonero di Garcia, e poi al Milan), ecco che nelle ultime ore dall’estero sono convinti che voglia ripartire lontano da quella Serie A che lo ha consacrato sia come allenatore che come calciatore.

Il quotidiano Bild riferisce che potrebbe essere il Bayern Monaco la società che possa rientrare nei parametri di Conte: squadra forte, con tradizione e soprattutto con tanta voglia di vincere la Champions League, trofeo che in Baviera i tifosi conoscono molto bene e che Conte vorrebbe finalmente alzare al cielo.

Accanto ai rumors sul possibile sbarco del leccese in terra tedesca, nelle ultime ore si sta parlando anche del conseguente mercato dei bavaresi con lui in panchina.

Conte al Bayern: occhi sul top player dell’Inter

Come capita spesso quando un allenatore decide di cambiare campionato, anche per quanto riguarda Conte potrebbero sbloccarsi incredibili questioni di mercato. Se da un lato andrebbe volentieri al Bayern Monaco, una squadra già piena di talenti affermati, dall’altro non si farebbe lo scrupolo di voler convincere sue vecchie conoscenze.

I tifosi dell’Inter tremano alla sola idea che Conte, ad esempio, possa far di tutto pur di convincere Nicolò Barella, uno dei suoi fedelissimi durante il biennio nerazzurro. Suggestione di mercato, ma fino a un certo punto, perché già in passato i bavaresi tentarono un approccio per il centrocampista della Nazionale, senza però fare più di tanto perché l’amore che lega Barella ai colori nerazzurri appare inscindibile.

Di certo l’Inter non ha intenzione di privarsi di un centrocampista come l’ex Cagliari, bravo a far tutto e ad aiutare la squadra in ogni momento della gara. Inoltre lo stesso 26enne ha dato prova di voler prolungare il contratto in scadenza tra due anni. Ecco perché, se anche potesse esserci la possibilità di strapparlo ad Inzaghi, ci vorrebbe una cifra davvero monstre per convincere l’Inter: almeno 70-80 milioni di euro. Di meno appare molto difficile.

Per il momento non sussistono molte condizioni affinché questa clamorosa trattativa prenda piede, ma sta di fatto che il tecnico italiano, qualora accettasse le avance dei tedeschi, potrebbe realmente chiedere alla sua vecchia squadra qualche preziosa pedina.