Calciomercato: 40 mln per Yildiz, la Juve ha già il sostituto

Svolta improvvista in casa Juventus: arriva l’annuncio relativo al futuro di Yildiz. Ecco la mossa di Giuntoli che è pronto a cedere per 40 milioni il giovane talento turco.

Arrivano le ultimissime notizie relative al futuro del giovane attaccante, vera rivelazione in questi mesi alla Juventus.

Non è un mistero che Kenan Yildiz piaccia a tante società. Il classe 2005, che ha trovato spazio nel corso di questa stagione, ha stupito e non poco per le sue doti che hanno portato i tifosi al paragone con un mostro del passato come Alessandro De Piero. L’impatto e la personalità del turco hanno lasciato a bocca aperta anche una parte della dirigenza visto che il giocatore, nel giro di poco tempo, è riuscito a scalzare nelle gerarchie anche Federico Chiesa. In vista della prossima sessione di calciomercato qualcosa potrebbe cambiare: ecco la mossa di Giuntoli che può cambiare il futuro del ragazzo.

Calciomercato Juventus: scelto il sostituto di Yildiz

17 presenze totali di Yildiz che ha giocato in Serie A e Coppa Italia, all’attivo ha solo un gol e 2 assist. Niente male per un classe 2005 che, in breve tempo, s’è ritrovato nel calcio dei grandi.

Ecco perché Giuntoli sarebbe pronto a sfruttare l’exploit del giocatore per vendere all’Arsenal Yildiz per 40 milioni di euro. Dopo le voci su Liverpool e Borussia Dortmund, adesso alla lista delle pretendenti s’è aggiunta anche la squadra allenata da Arteta. A conferma di ciò anche le indiscrezioni del giornale turco Aksam che ha riportato questa indiscrezione di calciomercato relativa al futuro del classe 2005.

I bianconeri hanno già un’idea su come sostituirlo. Giuntoli è pronto a cedere Yildiz e far spazio a Matias Soulé, di ritorno dal prestito al Frosinone.

Calciomercato Juventus: svolta improvvisa, addio Yildiz

La cessione di Kenan Yildiz può fruttare ben 40 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere reinvestiti per prendere un top a centrocampo. La Juventus ha già in casa il sostituto del giovane attaccante, si tratta di Matias Soulé che ritornerà in bianconero al termine di questa stagione. Ecco perché la conferma di Soulé, con l’eventuale rinnovo di Chiesa, può portare all’addio del turco che è nel mirino di Arteta che è pronto a chiudere l’affare con la Juventus per 40 milioni e portare all’Arsenal Yildiz nel prossimo calciomercato estivo.