Caos Inter, rumors su Inzaghi: Marotta ora trema davvero

Inter in allarme, dopo le ultime novità di mercato: non è un giocatore, però, che potrebbe lasciare i nerazzurri, bensì l’allenatore Simone Inzaghi.

Tutto va a gonfie vele per l’Inter, e la vittoria sull’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League ha confermato l’impressionante stato di forma della squadra nerazzurra. Ma questo momento di gioia potrebbe finire prima del previsto, da quello che sta emergendo nelle ultime ore. Infatti il rischio è che uno dei pilastri della squadra nerazzurra potrebbe presto cambiare aria, spiazzando completamente Marotta e la proprietà di Suning.

Di elementi importanti, l’Inter ne ha diversi tra i giocatori in campo. Ma negli ultimi mesi è emerso con lampante chiarezza il ruolo fondamentale che ha avuto l’allenatore Simone Inzaghi nella costruzione di questa squadra. Oggi i nerazzurri sono una macchina perfetta, capace di adattarsi a situazioni diverse mantenendo però sempre uno stile di gioco ben preciso. Inzaghi ha costruito una squadra che sa attaccare, che gioca con convinzione e in cui ogni giocatore si muove alla perfezione con gli altri.

Il calcio allo stato dell’arte, almeno in questi mesi iniziali del 2024, che dimostra di essere non solo competitivo ma anche vincente sia in Italia che all’estero. E d’altronde già l’anno scorso l’Inter aveva sorpreso tutti raggiungendo la finale della Champions League e giocandosela fino alla fine contro il Manchester City. Non stupisce allora che qualche big straniera stia tenendo d’occhio il tecnico ex Lazio, specialmente in vista di un’estate in cui molte panchina cambieranno occupante.

Inzaghi saluta l’Inter? La corte della big europea è irrinunciabile

Tra le squadre che sicuramente cambieranno allenatore a fine stagione c’è adesso anche il Bayern Monaco, che ha annunciato la separazione da Thomas Tuchel a fine giugno. Dopo aver bruciato, prima di Tuchel, anche Nagelsmann, la dirigenza bavarese vuole adesso trovare un tecnico che riesca a tenere in pugno lo spogliatoio e garantire i risultati sperati. Circolano tanti nomi possibili, e una decisione finale ancora deve essere presa, ma l’idea Inzaghi sta facendosi davvero concreta.

Il favorito per la panchina del Bayern resta ovviamente Xabi Alonso, che però è cercato anche dal Liverpool. Il club tedesco mette quindi in conto di dover ripiegare su una soluzione alternativa, e se in un primo momento era sembrato possibile rivolgersi ad Antonio Conte, adesso la pista di Simone Inzaghi convince di più.

D’altronde, all’Inter Inzaghi ha dimostrato di poter ottenere risultati migliori sono molti punti di vista rispetto al suo predecessore, pur avendo una rosa sulla carta meno competitiva e arrivando ad un traguardo europeo al quale lo stesso Conte non è mai riuscito neppure ad avvicinarsi in carriera.