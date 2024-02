Dal Real Madrid al Lecco, colpo pazzesco: debutta subito

Il Lecco ha messo a segno un colpo stellare: dopo un passato al Real Madrid, arriva in Italia e può subito debuttare in Serie B

Dopo i fasti dello scorso anni, culminati con la promozione e qualche difficoltà giudiziaria, il Lecco non sta vivendo una stagione di Serie B esaltante, con la salvezza che pare sempre più allontanarsi all’orizzonte.

Il club lombardo, però, non ha alcuna intenzione di abbassare il suo livello di ambizioni e farà di tutto per cercare di risalire la china, anche perché la classifica è corta e un filotto di vittorie potrebbe cambiare drasticamente le cose. A dimostrazione di ciò, la società ha deciso di mettere a segno un colpo stellare, per palmares e curriculum, ma anche di grande esperienza per risolvere il problema del portiere.

Infatti, si è messa in mezzo anche la sfortuna, visto che Eugenio Lamanna, arrivato dal Monza lo scorso gennaio, è finito ai box per infortunio, lasciando Alfredo Aglietti senza titolare tra i pali. L’idea di restare con Umberto Saracco e Riccardo Melgrati non piaceva alla società, dato che non sono riusciti a offrire prove convincenti dall’inizio della stagione. Allora, il direttore sportivo Domenico Fracchiolla ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati e ha messo a segno un acquisto sensazionale.

Il Lecco chiude il colpo Casilla: può debuttare immediatamente

Queste premesse aprono a un nuovo amore, quello tra Kiko Casilla e il Lecco. Sì, il portiere classe 1986, che ha militato nel Real Madrid dal 2015 al 2019, dopo un’esperienza in Inghilterra e l’ultima stagione al Getafe, che è rimasto senza contratto dal 1 luglio 2023.

Il club di Serie B ha intrapreso i primi contatti che hanno dato esito positivo, per cui, come riportato da ‘Sky Sport’, l’affare si è concluso nel migliore dei modi. I retroscena dicono che Casilla aveva offerte anche da due club spagnoli, ma alla fine ha preferito un’esperienza in Italia.

Casilla, quasi omonimo di uno dei più grandi portieri della storia spagnola, porterà con sé l’esperienza di tre Champions League conquistate con il Real Madrid, anche se non da protagonista, e una grande leadership che potrebbe essere preziosa nella corsa salvezza.

Aglietti potrebbe schierarlo già il 24 febbraio nel match importantissimo contro la Ternana, un debutto immediato quindi per l’estremo difensore spagnolo. Al più tardi, sarà in campo contro il Como tre giorni dopo. Ma l’affare è fatto, non si torna indietro.