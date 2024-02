Disastro Juve: annuncio e tifosi gelati

Clamoroso annuncio sulla Juventus: un vero e proprio disastro, adesso i tifosi bianconeri sono seriamente preoccupati

Le ultime settimane in casa Juventus non sono state semplici. Perché il rendimento della squadra di Allegri è calato drasticamente, riducendo ai minimi termini le speranze di poter lottare con l’Inter fino alla fine per lo Scudetto.

Uno scenario che non deve comunque cancellare quanto di buono – ed inatteso – costruito sin dallo scorso agosto. Le polemiche non sono mancate, con un mercato estivo che non ha regalato a Massimiliano Allegri gli investimenti sperati: al netto di Weah, per i gravi problemi economici ormai noti da anni, la dirigenza juventina non ha potuto fare di più.

Uno scenario che, pochi mesi dopo, si è ripetuto. Perché a gennaio Cristiano Giuntoli ne ha portati solo due a Vinovo. Da un lato Tiago Djalò, che per una manciata di milioni viene considerato un’investimento importante soprattutto per il futuro.

Dall’altro Carlos Alcaraz, grazie ad un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 49,5 milioni: a certe condizioni, pare impossibile in questo momento la permanenza del talento argento di proprietà del Southampton oltre il 30 giugno.

Ciò che sembra poter spaventare i tifosi della Juventus negli anni avvenire è proprio la precaria situazione economica nel quale versa la società piemontese.

Disastro e nuovo attacco: Juve accerchiata

Ed in tal senso nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni davvero durissime che hanno messo al centro di tutto la pianificazione dei vertici di casa Juve negli ultimi anni. Un progetto che, senza mezzi termini visti i risultati ottenuti, potrebbe facilmente essere definito fallimentare.

A tal proposito ne ha parlato su ‘X’ Graziano Carugo Campi, noto scrittore che spesso e volentieri ha analizzato la situazione della società torinese. “I fallimenti sportivi e le spregiudicate operazioni di mercato”, si legge nel suo ultimo post pubblicato sul social, “sono la causa principale del dissesto economico della Juventus”.

Carugo Campi ha poi punzecchiato, citando dei temi assai chiacchierati negli ultimi mesi: “Il resto sono chiacchiere, come quella delle vendite delle magliette o della Superlega”. Lo scrittore, insomma, non le ha mandate a dire. E adesso la dirigenza bianconera capitanata da Cristiano Giuntoli, non potrà non fare di necessità virtù in sede di mercato.

Da capire se il prossimo giugno, con la qualificazione aritmetica della Champions League in tasca e così il relativo tesoretto, la situazione possa cambiare. Soprattutto per le entrate: ma la sensazione è che si vada verso un ‘autofinanziamento’, con alcuni big in uscita per fare spazio agli acquisti durante i mesi estivi.